Tarot semanal: previsão para os signos de 08 a 14 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana trará transformações e movimentos importantes para todos os signos. O período será marcado por mudanças inesperadas, decisões que irão exigir clareza mental e momentos de descanso necessários para renovar as forças. Emoções estarão à flor da pele, mas também haverá abertura para novos aprendizados, reconhecimento e esperança no futuro. Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries – A Torre Sacudidas e reviravoltas poderão balançar a sua semana. Mas calma: o que desmoronar abrirá espaço para algo novo. Aceite o inesperado como uma libertação! Touro – Rainha de Espadas Sua clareza mental estará no auge. Tente cortar ilusões, dizer o que precisa ser dito e não tenha medo de se posicionar. Será o momento de mostrar maturidade e firmeza. Gêmeos – Valete de Paus Ideias frescas e empolgação irão colorir os seus dias. Será tempo de explorar novidades, arriscar projetos diferentes e deixar a criatividade correr solta. Câncer – Sete de Copas Muitas opções poderão causar indecisão. Por isso, tente olhar além das ilusões e escolher o que realmente faz sentido para o seu coração. Nem tudo que brilha é ouro.

Leão – O Hierofante Sabedoria e tradição irão guiar os seus passos. Busque conselhos de quem confia, aprenda com a experiência e respeite o que já foi construído. Conecte-se à sua espiritualidade. Virgem – Quatro de Espadas O descanso será essencial. Tente dar uma pausa, recarregar a mente e o corpo. Voltará mais forte quando souber parar na hora certa. Libra – Seis de Paus Reconhecimento estará à vista! Seu esforço começará a ser notado e você poderá receber elogios ou vitórias merecidas. Aproveite o brilho desse momento.

Escorpião – Rei de Copas O equilíbrio emocional será o seu grande poder. Por isso, confie na sua sensibilidade para lidar com desafios e mostre maturidade afetiva. Sagitário – O Diabo Será preciso cuidado com excessos e armadilhas de prazer imediato. Tente reconhecer o que o(a) prende e escolha a liberdade. Seu poder estará em não se deixar dominar. Capricórnio – O Carro A semana pedirá movimento e decisão. Será importante focar os objetivos e avançar sem medo, porque a sua determinação abrirá todos os caminhos. Viagens virão!

Aquário – Pajem de Ouros Novas oportunidades de aprendizado ou ganhos materiais irão surgir. Por isso, invista no conhecimento e valorize as pequenas sementes que plantar agora. Peixes – A Estrela Esperança e renovação marcarão os seus dias. Para isso, busque confiar na vida, seguir a sua intuição e permitir que a luz da fé guie o seu caminho. Persista em seus sonhos! Victor Valentim