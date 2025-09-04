Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 lançamentos do Globoplay em setembro de 2025

Descubra as novidades do mês da plataforma de streaming
Redação EdiCase
Redação EdiCase
Setembro chega recheado de boas novidades para os assinantes do Globoplay, que terão à disposição produções de diferentes gêneros. Entre novelas queridas, sucessos recentes e filmes internacionais, a plataforma abre espaço para quem gosta tanto da nostalgia quanto das descobertas.

Ao revisitar clássicos e abraçar estreias impactantes, o streaming convida o público a mergulhar em narrativas que emocionam e divertem. A seguir, confira 5 lançamentos do Globoplay em setembro de 2025!

1. 12 Anos de Escravidão – 05/09

“12 Anos de Escravidão” ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2014 e narra a história de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um violinista que vive em harmonia com sua família. Sua vida muda drasticamente quando ele aceita uma oferta de emprego que o leva para outra cidade, onde é sequestrado e vendido como escravizado, retomando uma vida de servidão.

Em cenas intensas, o protagonista enfrenta humilhações físicas e emocionais para sobreviver até sua eventual liberdade. O filme destaca a importância de abordar a história da escravidão e os horrores vivenciados durante esse período sombrio da humanidade.

2. As Três Marias – 08/09

“As Três Marias” foi uma novela exibida pela TV Globo em 1980, inspirada no romance homônimo de Rachel de Queiroz. A trama conta a história de três amigas: Maria José (Gloria Pires), Maria Augusta (Nadia Lippi) e Maria da Glória (Maitê Proença). As jovens se conhecem em um colégio na Suíça e se reencontram anos depois, no Rio de Janeiro, por intermédio de Teresa (Katia D’Angelo), amiga do trio. No entanto, na cidade, elas se apaixonam pelo mesmo homem, o publicitário Lucas (Kadu Moliterno).

Maria José é uma jovem marcada pela amargura, resultado das dificuldades no relacionamento de seus pais. Já Maria da Glória tornou-se uma moça retraída e solitária após a morte do pai, a pessoa por quem nutria maior afeto. Por sua vez, Maria Augusta demonstra ser a mais equilibrada das três e mantém uma boa convivência familiar, ainda que também sofra com a ausência dos pais.

3. Milton Bituca Nascimento – 13/09

O documentário “Milton Bituca Nascimento”, dirigido e roteirizado por Flávia Moraes, estreia como um registro emocionante da trajetória de despedida de um dos maiores ícones da música brasileira. Filmado ao longo de dois anos, o longa acompanha os últimos shows da turnê de Milton Nascimento e evidencia a intensidade da conexão entre o artista e seu público. Conhecido carinhosamente como Bituca, o cantor surge em apresentações que misturam emoção, celebração e uma profunda sensação de gratidão, transformando o palco em um espaço de comunhão.

A produção não se limita às performances, trazendo bastidores reveladores e depoimentos de grandes nomes da música nacional e internacional, sobretudo do cenário do jazz, que reforçam a universalidade da obra de Milton. O resultado é uma narrativa que reafirma o legado do cantor, transcendendo fronteiras e gerações.

4. Derretendo Pouco a Pouco – 18/09

O dorama sul-coreano “Derretendo Pouco a Pouco” (Nal Nokyeojuo), exibido originalmente em 2019, mistura romance, drama e ficção científica em uma trama instigante. A história acompanha Ko Mi-Ran (Won Jin-ah), jovem desempregada que aceita participar de um arriscado projeto de congelamento criogênico em troca de dinheiro. No mesmo experimento, está Ma Dong-Chan (Ji Chang-wook), um produtor de televisão perfeccionista e apaixonado pelo trabalho. A promessa era despertar após 24 horas, mas algo sai errado e os dois só acordam 20 anos depois, sem qualquer alteração física ou de memória.

O choque com o novo mundo é apenas o começo: além de precisarem se adaptar a um futuro inesperado, Mi-Ran e Dong-Chan descobrem que suas vidas dependem de manter a temperatura corporal abaixo de 33 graus Celsius — limite que ameaça ser ultrapassado quando os sentimentos entre eles começam a florescer. Dirigido por Shin Woo-chul, responsável por sucessos como “Secret Garden, o drama combina humor leve, suspense e romance intenso.

5. Onde Nasce a Esperança – 27/09

O drama “Onde Nasce a Esperança”, dirigido por Chris Dowling, chega ao Globoplay para emocionar com uma história de amizade e superação. O enredo acompanha Calvin Campbell (Kristoffer Polaha), um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por dificuldades pessoais e se vê em depressão. Sua vida muda quando conhece Produce (David DeSanctis), um jovem com síndrome de Down que trabalha em um mercado local.

A relação entre os dois cresce de forma transformadora: enquanto Calvin redescobre a motivação para viver, Produce mostra que simplicidade e fé podem iluminar até os momentos mais sombrios. Lançado originalmente em 2014 nos Estados Unidos pela Sony Pictures, o longa ganhou destaque por quebrar barreiras em Hollywood ao trazer um protagonista com síndrome de Down em papel central.

