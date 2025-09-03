8 receitas com cascas, folhas e talos de alimentos / Crédito: EdiCase Culinaria

Utilizar cascas, talos e folhas de determinados vegetais é importante para um aproveitamento integral dos alimentos. Por vezes, essas partes não precisam ser jogadas no lixo e podem ser usadas em receitas deliciosas e saudáveis. Dessa forma, você melhora a qualidade nutricional das refeições e reduz o desperdício. A seguir, confira como preparar algumas receitas com cascas, folhas e talos de alimentos!

Bolinho de folhas e talos Ingredientes 2 xícaras de chá de folhas e talos lavados e picados

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

10 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 cebola descascada e picada

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente as folhas, os talos, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e refogue bem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos com a farinha de trigo. Junte o refogado reservado e, por último, o fermento químico. Misture delicadamente. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um bolinho e coloque na panela para fritar. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, coloque os bolinhos em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida. Dica: as folhas e talos utilizados no preparo podem ser de beterraba, couve, espinafre, cenoura, brócolis, nabo ou de qualquer outro vegetal de sua preferência. Gratinado de folhas de couve-flor com queijo Ingredientes 2 xícaras de chá de folhas de couve-flor

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado

1 colher de café de sal

Margarina para untar Modo de preparo Em água corrente, lave as folhas, escorra e corte-as em tiras. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente as folhas de couve-flor e o sal e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em seguida, unte uma assadeira com margarina e disponha o refogado sobre ela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão com molho de talos e folhas de brócolis Ingredientes 200 g de macarrão

Talos e folhas de 1 brócolis

1/4 de xícara de chá de amendoim torrado

100 ml de leite de coco

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque os talos, as folhas e a cebola. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Retire os talos, as folhas e a cebola e reserve. Na água do cozimento, coloque o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em um liquidificador, bata os talos, as folhas, a cebola, o amendoim torrado, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Por último, coloque o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para uma panela, junte o macarrão e mexa para envolver. Sirva em seguida. Torta de talos e cascas de legumes Ingredientes Massa

300 g de farinha de trigo

170 ml de água

250 g de manteiga

Farinha de trigo para enfarinhar

Sal a gosto Recheio 1 xícara de chá de cascas de cenoura picadas

1 xícara de chá de cascas de beterraba picadas

1 xícara de chá de talos de espinafre picados

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão sem sementes e picado

1 fio de óleo

Sal a gosto Montagem Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

1 gema de ovo para pincelar Modo de preparo Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra no formato retangular. Coloque a manteiga no centro da massa, dobre levando as laterais para o meio e abra novamente com a ajuda de um rolo. Repita o processo 3 vezes para obter uma massa folhada. Reserve. Recheio Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione o alho, a cebola e o pimentão e refogue até dourar. Acrescente as cascas, o talo de espinafre e o sal e refogue por 10 minutos. Desligue o fogo e reserve.