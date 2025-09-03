7 sucos com beterraba para aumentar a força muscular / Crédito: EdiCase Culinaria

A beterraba é um alimento poderoso para quem deseja aumentar a força muscular e potencializar o desempenho na academia. Rica em nitratos, ela contribui para melhorar o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio aos músculos, o que resulta em maior resistência e melhor recuperação durante treinos intensos. Incluir a beterraba na rotina alimentar, especialmente em forma de suco, é uma maneira prática e eficaz de aproveitar seus benefícios, ajudando a potencializar a energia e a performance durante a musculação. Por isso, abaixo, confira como preparar algumas receitas!

1. Suco de beterraba com gengibre e limão Ingredientes 1 beterraba descascada e picada

1 pedaço pequeno de gengibre

Suco de 1 limão

1 punhado de folhas de hortelã

200 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida. 2. Suco de beterraba para aumentar a força muscular Ingredientes 2 beterrabas descascadas e picadas

2 maçãs sem sementes e picadas

sem sementes e picadas 2 cenouras descascadas e picadas

700 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida. 3. Suco de beterraba com uva Ingredientes 1 beterraba descascada e picada

1 xícara de chá de uvas roxas sem sementes

roxas sem sementes 200 ml de água de coco gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo e sirva em seguida. 4. Suco de beterraba com espinafre e limão Ingredientes 1 beterraba descascada e picada

1 punhado de espinafre

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Coe e sirva em seguida.