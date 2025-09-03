5 receitas da culinária italiana para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

A culinária italiana é um verdadeiro convite para aproveitar o prazer de comer bem. Rica em tradições, aromas e cores, transforma ingredientes simples em pratos cheios de personalidade. No almoço, cada preparo ganha o poder de reunir pessoas em torno da mesa, despertando memórias e criando novos momentos de partilha. Mais do que uma refeição, é uma experiência que combina afeto, sabor e aquele toque especial que só a cozinha da Itália pode oferecer. A seguir, aprenda a preparar 5 receitas da culinária italiana para o almoço!

Frango à parmegiana com talharim Ingredientes 4 filés de frango

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

250 g de macarrão tipo talharim

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Água para cozinhar

Azeite para fritar Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Passe-os na farinha de trigo, em seguida nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e frite os filés até dourarem dos dois lados. Reserve. Em uma assadeira, espalhe metade do molho de tomate no fundo. Disponha os filés de frango empanados e cubra com mais molho. Acrescente o queijo muçarela e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e gratinar. Reserve. Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe o talharim até ficar al dente. Escorra e transfira para um prato. Sirva o frango à parmegiana sobre uma porção de espaguete. Finalize com salsinha fresca picada. Nhoque ao molho pesto Ingredientes Nhoque

1 kg de batata

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo

Sal a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar Molho pesto 2 xícaras de chá de folhas de manjericão frescas

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/3 de xícara de chá de nozes

2 dentes de alho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Nhoque Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Descasque ainda mornas e amasse até formar um purê liso. Em uma tigela, acrescente as batatas, a gema de ovo, o sal e vá adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa firme e macia. Enfarinhe uma bancada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte-os em cubinhos.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Retire-os e reserve. Molho pesto No liquidificador, bata as folhas de manjericão, o alho, as nozes, o queijo parmesão e o azeite até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o nhoque cozido com o molho pesto sirva em seguida.

Panzanella Ingredientes 4 fatias grossas de pão italiano amanhecido

3 tomates cortados em cubos

1 pepino cortado em rodelas finas

cortado em rodelas finas 1 cebola roxa cortada em fatias finas

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco

2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte o pão em cubos médios, disponha em uma forma untada levemente com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até ficarem levemente crocantes, mas ainda macios por dentro. Deixe esfriar e reserve. Em uma saladeira, misture os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão. Junte os cubos de pão e as folhas de manjericão. Regue com o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Sirva em seguida. Lasanha à bolonhesa com molho branco Ingredientes Massa