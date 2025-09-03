5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem / Crédito: EdiCase Educacao

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) representa 20% da nota total da prova. Por isso, escrever um excelente texto é fundamental para conquistar uma boa pontuação e, consequentemente, a tão sonhada vaga na universidade. Para isso, é importante observar critérios essenciais da produção textual, como clareza, coesão, argumentação e, claro, o tema, revelado no momento do exame. Esses elementos, segundo Milena Kendrick Fiuza Villani, diretora pedagógica do Sistema Positivo — sistema de ensino voltado para a formação integral e inclusiva no Brasil —, exigem preparação estratégica, domínio técnico e bagagem. “Assim é possível reduzir erros, otimizar tempo e criar argumentos sólidos”, explica.

Abaixo, ela compartilha cinco dicas valiosas para conquistar nota mil na redação do Enem. Confira! 1. Estruture um plano de escrita Definir a estrutura do texto antes da produção é o primeiro passo para uma redação de alto nível. Na prática, isso significa saber exatamente como iniciar, desenvolver e encerrar a argumentação, preservando a coesão e a coerência do conteúdo. De acordo com Milena Kendrick Fiuza Villani, praticar com temas variados e respeitando o espaço disponível para escrita ajuda a ganhar velocidade e confiança no dia da prova. “Quando o aluno já domina a estrutura da redação do Enem, ele consegue se concentrar mais na profundidade da análise, sem se perder em abstrações ou repetições”, afirma. 2. Amplie o repertório Uma redação de destaque também se apoia em um repertório diversificado, que abrange desde fatos históricos e dados científicos até referências literárias e acontecimentos da atualidade. Por isso, os alunos que utilizarem fontes variadas durante a preparação, como livros, reportagens, palestras e documentários, podem obter uma grande vantagem nessa etapa. “Essa bagagem é o que permite sustentar argumentos com propriedade e enriquecer a discussão do tema proposto”, destaca a diretora pedagógica do Sistema Positivo.

3. Pratique a escrita com tempo cronometrado Gerenciar o tempo durante a prova é outro fator determinante para o desempenho final, já que a redação é feita em conjunto com as questões objetivas. Simular as condições reais do exame, incluindo o tempo de elaboração e revisão, é a melhor forma de garantir que o texto será finalizado com tranquilidade. “Ao ‘replicar’ as condições do exame em casa, o estudante reduz a ansiedade e aumenta a segurança quando chegar o dia do Enem, certificando a qualidade do texto”, ressalta a especialista. 4. Cuide da clareza e da norma culta O domínio da modalidade escrita da língua portuguesa é uma das competências avaliadas na redação do Enem, e isso vai muito além de evitar erros ortográficos. Construir frases claras, manter a coesão entre os parágrafos e usar corretamente a pontuação são pontos que fazem a diferença na avaliação. Sobre esse tópico, Milena Kendrick Fiuza Villani acrescenta: “Não se esqueça de revisar o texto antes de passá-lo a limpo para eliminar deslizes e aperfeiçoar a comunicação”. 5. Pratique a escrita como hábito Escrever com frequência é o que transforma a prática em segurança. Incluir a produção textual na rotina de estudos ao invés de separar um ou outro momento pontual para se preparar para a redação é um grande diferencial. Dessa forma, o estudante consegue desenvolver maior fluidez, melhorar a argumentação, ampliar a criatividade e identificar pontos de melhoria.