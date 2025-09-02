Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Numerologia da casa: entenda como os números influenciam sua energia

Numerologia da casa: entenda como os números influenciam sua energia

Especialistas explicam como os números ligados ao lar podem impactar relacionamentos, prosperidade e equilíbrio
Autor Redação EdiCase
Os números surgiram há mais de 30 mil anos. Desde então, estão sempre presentes em nosso dia a dia, pois são utilizados para representar ordem, quantidade e até medidas. Alguns deles, inclusive, influenciam nossas vidas por meio de vibrações energéticas.

“A relação dos números com a sua natureza mística é o que determina e transmite harmonia, entendimento e crescimento. Cada número tem um significado importantíssimo dentro da numerologia, ou seja, os números têm muito mais a dizer do que você imagina”, afirma a espiritualista Juliana Viveiros, da iQuilibrio.

Número que representa a sua casa

A espiritualista ensina a conhecer a energia dos ambientes conforme a sequência numérica. Para calcular a numerologia da sua casa, por exemplo, você precisará do número dela (e da letra, se tiver). “Se você mora em um apartamento, não precisa considerar o número do prédio, do bloco, o andar, a vila ou condomínio. O que importa é o número do seu apartamento”, reforça Juliana Viveiros.

Para chegar ao dígito final, basta somar todos os números da sua casa até chegar a um único algoritmo. Por exemplo: se o número da sua casa for 1349, some: 1+3+4+9 = 17. Continue somando até chegar a um único algarismo (1+7= 8). Então, a sua casa tem energia do número 8.

Agora, se a sua casa possui complemento, por exemplo, Casa 73B, basta consultar o valor de cada letra e fazer a soma. A letra B corresponde ao número 2, por isso: 7+3+2=12 e 1+2=3. Sua casa tem a energia do número 3!

Abaixo, veja o número correspondente a cada letra:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Entenda o significado de cada número

A seguir, Juliana Viveiros explica sobre o significado de cada número e como ele influencia as energias da casa. Confira!

Número 1

A energia desse número é de muita liderança, força, renovação e inovação, o que pode criar um ambiente propenso a atitudes egoístas e individualistas. Cuidado! No geral, os moradores costumam ser ousados e teimosos, gostam de arriscar e são independentes, elétricos e dinâmicos.

Número 2

Essa energia influencia muito em uma relação saudável, já que faz com que os integrantes da casa se inclinem a ser parceiros e amorosos. Intuição, sensibilidade e criatividade sempre estão presentes em um lar com energia 2. Para aqueles que são casais, namorados, músicos, místicos e que gostam de se envolver com a natureza, é um número cheio de mistérios e passividade.

Número 3

A casa da diversão. Essa energia é forte e expansiva, colocando influências na área da comunicação, sinceridade e facilidade em meio à luta por novos caminhos e oportunidades. Esse número também faz com que o ambiente atraia diversão e festas. Muito cuidado com a falta de paciência que, consequentemente, desgasta as energias. Além disso, pode haver muita tendência à procrastinação.

Número 4

Esse número é capaz de fazer com que o lar seja como o abraço materno. Por isso, essa energia está muito ligada à estruturação, à segurança e à proteção. Os moradores são influenciados pela praticidade, sinceridade, planejamento e muita determinação. E, para aqueles que são amantes da natureza, adoram esse número por representar os quatro elementos e trazer essa energia presente.

Número 5

Uma casa cheia de aventuras, isto é, essa energia é para aqueles que gostam de viagens, festas, comunicação, integração, liberdade, independência e muita aventura. Os moradores, geralmente, tendem a pender para a versatilidade e expansão. Para aqueles que trabalham com vendas, eventos ou comunicação, é uma energia que vai beneficiar demais os integrantes desse lar.

Número 6

Essa casa tende a ser muito justa, envolve muita empatia e família. Por ser aconchegante, acolhedora, feliz, familiar e energética, ela traz sentimentos de proteção e tranquilidade. É como se o ambiente fosse uma terapia capaz de revitalizar todas as vontades e capacidades de todos os moradores.

Número 7

Vibração mística e intuitiva, é como se fosse um ambiente sagrado que traz proteção e refúgio. O caminho do autoconhecimento e da espiritualidade sempre estão presentes entre os moradores dessa casa. É indicado para aqueles que são apaixonados por estudos esotéricos, filosofia, pesquisas e, principalmente, para ter uma companhia amorosa e fiel, ou a própria companhia que faz com que tudo fique bem.

Número 8

Prosperidade e desenvolvimento material, esse número se liga muito com o dinheiro! Por isso, os moradores são incentivados a agir com liderança, organização, empreendedorismo, poder e muita autoridade. Vale ressaltar que é preciso tomar muito cuidado com o exagero da ambição. Nem sempre tudo gira em torno das coisas materiais.

Número 9

Sabedoria, empatia, tranquilidade, família e compaixão. Essa é uma casa de realização, finalização e felicidade. As pessoas que moram em um lar com essa energia geralmente se doam muito e vivem para agradar uns aos outros. Esse número é indicado para descobrir uma verdadeira missão e propósito.

“Se quiser equilibrar a energia do seu ambiente, é possível fazer alguns ajustes, incluindo letras e símbolos. Para isso, um especialista poderá te orientar qual é a melhor maneira e o melhor elemento para trazer aquilo que você busca”, pontua Juliana Viveiros.

Por Luana Farias

