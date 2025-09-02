5 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de setembro

Setembro inicia com uma programação variada nos cinemas, trazendo títulos que exploram gêneros diferentes e prometem experiências únicas ao espectador. Entre tramas de mistério, momentos de humor, obras literárias adaptadas e atrações para toda a família, as salas de exibição se enchem de novidades. De animações a histórias que resgatam personagens excêntricos e cenários marcantes, a semana abre espaço para todos os gostos. Confira 5 filmes que chegam ao cinema!

1. Desenhos – 04/09 A imaginação de uma garota ganha forma de maneira perigosa quando seu caderno cai em um lago enigmático. Criaturas antes limitadas às páginas passam a invadir a realidade e colocar toda a cidade em risco. Ao lado do irmão, ela se vê obrigada a enfrentar os próprios medos para impedir uma destruição sem volta. Dirigido por Katrina Albright, o longa aposta na mistura de fantasia e aventura para discutir os limites entre criação e consequência. O elenco traz Bianca Belle, Tony Hale e D’Arcy Carden. 2. A vida de Chuck – 04/09 Inspirado no conto “Com Sangue”, de Stephen King, o filme dirigido e roteirizado por Mike Flanagan apresenta uma proposta diferente: a biografia de Chuck Krantz é narrada ao contrário. O ponto de partida é sua morte precoce, aos 39 anos, e a história avança em retrospectiva, revelando capítulos marcantes de sua jornada até chegar à infância. A produção explora três partes interligadas que revelam segredos, escolhas e experiências que moldaram sua trajetória. Tom Hiddleston dá vida a Krantz, ao lado de Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor e Karen Gillan, compondo um elenco de peso que reforça o clima de mistério, emoção e reflexão sobre finitude.

3. O rei da feira – 04/09 Misturando humor, cultura popular e pitadas de suspense, esta comédia nacional transporta o público para a feira mais agitada do Brasil. Quando Bode, um feirante que acaba de ganhar no jogo do bicho, é assassinado de forma misteriosa, seu amigo Monarca — interpretado por Leandro Hassum — assume o papel de detetive. Diferentemente dos investigadores tradicionais, ele alia dons mediúnicos a métodos nada ortodoxos, enquanto o espírito da vítima (vivido por Pedro Wagner) retorna em meio a lapsos de memória causados pela bebida. Com direção de Felipe Joffily, o filme aposta em diálogos afiados, fofocas, barracos e revelações para entregar uma trama leve, mas carregada de reviravoltas. 4. O pior homem de Londres – 04/09 Na Londres vitoriana do século 19, marcada por contrastes entre luxo e decadência, desponta a figura de Charles Augustus Howell, um personagem real que transitava entre artistas, aristocratas e chantagens. Conhecido por inspirar Arthur Conan Doyle na criação de personagens ligados ao universo de Sherlock Holmes, Howell é retratado como um homem envolto em escândalos e manipulações.