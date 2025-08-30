5 receitas grelhadas para o fim de semana

5 receitas grelhadas para o fim de semanaVeja como preparar pratos saborosos de maneira rápida e fácil
O fim de semana é o momento perfeito para reunir a família ou os amigos à mesa, e nada melhor do que pratos saborosos e leves para aproveitar sem culpa. Para te inspirar, selecionamos 5 receitas grelhadas que são práticas e cheias de sabor — perfeitas para transformar seu almoço ou jantar em um momento especial. Confira!
Salmão grelhado com gengibre
Ingredientes
- 2 lombos de salmão
- Suco de 1 laranja
- 3 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1 colher de chá de alho em pó
- Azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o alho em pó, ogengibre, o molho de soja e o mel e misture. Adicione o salmão e o envolva na mistura. Em seguida, tampe o recipiente e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o salmão na panela e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Bisteca grelhada com cebola caramelizada
Ingredientes
Bisteca
- 4 bistecas suínas
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Azeite de oliva a gosto
- 1/3 de xícara de chá de cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de água
- 1/4 de colher de chá de tomilho seco
- 75 ml de cerveja clara
Cebola caramelizada
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de chá de açúcar refinado
- Azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Bisteca
Em um recipiente, tempere a bisteca com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas na panela e grelhe ambos os lados por 2 minutos. Transfira para um recipiente e reserve.
Na mesma panela, adicione a cebola e a água e leve ao fogo médio por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente as bistecas e junte o tomilho e a cerveja. Reduza o fogo e cozinhe por 11 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Cebola caramelizada
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a cebola-roxa e doure por 2 minutos. Reduza o fogo, adicione o açúcar e cozinhe até caramelizar. Desligue o fogo e disponha em um prato. Junte a bisteca e sirva em seguida.
Filé de frango grelhado com molho de iogurte e hortelã
Ingredientes
- 2 filés de peito de frango
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 3 colheres de sopa de iogurte natural
- Folhas de hortelã picadas a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os filés na panela e grelhe cada lado por 8 minutos. Desligue o fogo e transfira para um prato. Em um recipiente, coloque o iogurte e as folhas de hortelã e misture. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.
Salada de legumes grelhada
Ingredientes
- 1 tomate cortado em rodelas
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 1 berinjela cortada em fatias
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em fatias
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em fatias
- 1 pimentão verde sem sementes e cortado em fatias
- 3 batatas cortadas em rodelas
- 2 pimentas dedo-de-moça
- 1 cenoura cortada em fatias
- Azeite de oliva e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os legumes e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e tempere com sal. Transfira para um prato e sirva em seguida.
Cogumelo grelhado com molho de soja
Ingredientes
- 400 g de cogumelo shimeji
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/4 de xícara de chá de saquê
- 1/4 de xícara de chá de molho de soja
- Cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o cogumelo e grelhe até dourar levemente todos os lados. Junte o saquê e misture. Por último, coloque o molho de soja e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.
