5 receitas grelhadas para o fim de semana / Crédito: EdiCase Culinaria

O fim de semana é o momento perfeito para reunir a família ou os amigos à mesa, e nada melhor do que pratos saborosos e leves para aproveitar sem culpa. Para te inspirar, selecionamos 5 receitas grelhadas que são práticas e cheias de sabor — perfeitas para transformar seu almoço ou jantar em um momento especial. Confira! Salmão grelhado com gengibre Ingredientes 2 lombos de salmão

Suco de 1 laranja

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de alho em pó

Azeite de oliva a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o alho em pó, ogengibre, o molho de soja e o mel e misture. Adicione o salmão e o envolva na mistura. Em seguida, tampe o recipiente e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o salmão na panela e grelhe dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bisteca grelhada com cebola caramelizada Ingredientes Bisteca 4 bistecas suínas

1/4 de colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

Azeite de oliva a gosto

1/3 de xícara de chá de cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de água

1/4 de colher de chá de tomilho seco

75 ml de cerveja clara Cebola caramelizada 1 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1 colher de chá de açúcar refinado

Azeite de oliva a gosto Modo de preparo Bisteca Em um recipiente, tempere a bisteca com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas na panela e grelhe ambos os lados por 2 minutos. Transfira para um recipiente e reserve.

Na mesma panela, adicione a cebola e a água e leve ao fogo médio por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente as bistecas e junte o tomilho e a cerveja. Reduza o fogo e cozinhe por 11 minutos. Desligue o fogo e reserve. Cebola caramelizada Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a cebola-roxa e doure por 2 minutos. Reduza o fogo, adicione o açúcar e cozinhe até caramelizar. Desligue o fogo e disponha em um prato. Junte a bisteca e sirva em seguida.