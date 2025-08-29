Veja as previsões do baralho cigano de setembro para os 12 signos / Crédito: EdiCase Astrologia

As cartas do baralho cigano trazem orientações importantes para o mês de setembro, apontando transformações, decisões e aprendizados que marcarão o caminho dos nativos. Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira! Áries As cartas “O Cavaleiro”, “A Foice” e “O Cigano” indicam que setembro trará movimentos rápidos e decisões urgentes. Um homem ou uma energia masculina terá um papel decisivo. Cortar situações que já não fazem mais sentido será necessário. O momento será de ação com estratégia.

Conselho: coragem com sabedoria. Evite impulsividade. Touro As cartas “A Casa”, “A Árvore” e “O Jardim” apontam para um período de enraizamento e expansão no lar e nas conexões sociais. Será um ótimo mês para fortalecer vínculos familiares, cuidar da saúde e encontrar equilíbrio entre o interno e o externo. Conselho: valorize as raízes, mas permita-se florescer em novos círculos. Gêmeos As cartas “Os Pássaros”, “O Navio” e “A Serpente” mostram que mudanças e viagens serão favorecidas no mês de setembro. Contudo, tenha cuidado com falsidades, fofocas ou ilusões. Use sua inteligência para navegar em situações de tensão com diplomacia.

Conselho: silencie para ouvir sua intuição. Câncer As cartas “O Urso”, “O Trevo” e “A Montanha” apontam alguns desafios que exigirão força emocional e cautela. Poderá haver competição ou tensão com figuras dominantes. Mas com paciência e fé, você transporá os obstáculos. Conselho: não carregue o mundo nas costas. Confie na providência.

Leão As cartas “O Sol”, “O Anel” e “As Estrelas” indicam um mês iluminado para contratos, alianças e conquistas. Projetos que envolvem parcerias, espiritualidade e visibilidade terão ótimos resultados. Será hora de brilhar com propósito. Conselho: assuma compromissos com o coração aberto. Virgem As cartas “O Chicote”, “As Nuvens” e “A Carta” apontam que será um momento para ter cuidado com conflitos, cobranças internas e mal-entendidos. A comunicação será a chave para desfazer equívocos. Evite alimentar a crítica e busque clareza emocional.

Conselho: escreva, desabafe e não reprima seus sentimentos. Libra As cartas “O Buquê”, “A Cegonha” e “A Raposa” indicam um período de boas notícias, mudanças positivas e melhorias em relacionamentos. Mas mantenha os olhos abertos: possivelmente, alguém não será totalmente sincero. Conselho: receba o que é bom, mas mantenha o discernimento ativo.