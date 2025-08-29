Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja as previsões do baralho cigano de setembro para os 12 signos

Veja as previsões do baralho cigano de setembro para os 12 signos

Será um período de transformações importantes e aprendizados que marcarão o caminho dos nativos
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As cartas do baralho cigano trazem orientações importantes para o mês de setembro, apontando transformações, decisões e aprendizados que marcarão o caminho dos nativos. Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira!

Áries

As cartas “O Cavaleiro”, “A Foice” e “O Cigano” indicam que setembro trará movimentos rápidos e decisões urgentes. Um homem ou uma energia masculina terá um papel decisivo. Cortar situações que já não fazem mais sentido será necessário. O momento será de ação com estratégia.

Conselho: coragem com sabedoria. Evite impulsividade.

Touro

As cartas “A Casa”, “A Árvore” e “O Jardim” apontam para um período de enraizamento e expansão no lar e nas conexões sociais. Será um ótimo mês para fortalecer vínculos familiares, cuidar da saúde e encontrar equilíbrio entre o interno e o externo.

Conselho: valorize as raízes, mas permita-se florescer em novos círculos.

Gêmeos

As cartas “Os Pássaros”, “O Navio” e “A Serpente” mostram que mudanças e viagens serão favorecidas no mês de setembro. Contudo, tenha cuidado com falsidades, fofocas ou ilusões. Use sua inteligência para navegar em situações de tensão com diplomacia.

Conselho: silencie para ouvir sua intuição.

Câncer

As cartas “O Urso”, “O Trevo” e “A Montanha” apontam alguns desafios que exigirão força emocional e cautela. Poderá haver competição ou tensão com figuras dominantes. Mas com paciência e fé, você transporá os obstáculos.

Conselho: não carregue o mundo nas costas. Confie na providência.

Leão

As cartas “O Sol”, “O Anel” e “As Estrelas” indicam um mês iluminado para contratos, alianças e conquistas. Projetos que envolvem parcerias, espiritualidade e visibilidade terão ótimos resultados. Será hora de brilhar com propósito.

Conselho: assuma compromissos com o coração aberto.

Virgem

As cartas “O Chicote”, “As Nuvens” e “A Carta” apontam que será um momento para ter cuidado com conflitos, cobranças internas e mal-entendidos. A comunicação será a chave para desfazer equívocos. Evite alimentar a crítica e busque clareza emocional.

Conselho: escreva, desabafe e não reprima seus sentimentos.

Libra

As cartas “O Buquê”, “A Cegonha” e “A Raposa” indicam um período de boas notícias, mudanças positivas e melhorias em relacionamentos. Mas mantenha os olhos abertos: possivelmente, alguém não será totalmente sincero.

Conselho: receba o que é bom, mas mantenha o discernimento ativo.

Escorpião

As cartas “O Caixão”, “Os Lírios” e “A Torre” mostram que será um momento de transformações profundas e silenciosas. Setembro pedirá recolhimento, cura espiritual e encerramento de ciclos. Velhos padrões serão purificados.

Conselho: respeite seu tempo. O silêncio também é sagrado.

Sagitário

As cartas “O Livro”, “O Cachorro” e “A Âncora” indicam que os estudos, a lealdade e a estabilidade estarão em destaque. Bons aliados espirituais ou humanos estarão ao seu lado. O mês favorecerá o aprofundamento de saberes e a segurança profissional.

Conselho: honre o conhecimento e as amizades verdadeiras.

Capricórnio

As cartas “A Lua”, “A Cigana” e “A Criança” apontam para um momento de conexão com o feminino, a intuição e a renovação. Uma mulher ou energia feminina poderá trazer acolhimento e inspiração. Haverá reencontro com a sua criança interior.

Conselho: deixe a sensibilidade guiar seus passos.

Aquário

As cartas “Os Caminhos”, “Os Ratos” e “A Chave” mostram um enfrentamento de dilemas e possíveis desgastes, mas, ao final, encontrará a solução. O mês trará testes, mas também oportunidades de escolhas libertadoras.

Conselho: a chave está em você. Escolha com consciência.

Peixes

As cartas “O Coração”, “Os Peixes” e “A Cruz” apontam fortes emoções, questões financeiras e processos espirituais que se entrelaçam. Você poderá sentir o peso de algo, mas o amor será seu remédio.

Conselho: ame com fé. O que vem do coração, transforma.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Astrologia edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar