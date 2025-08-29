Horóscopo semanal: previsão dos signos de 01 a 07 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Virgem fará conjunção com Mercúrio, indicando clareza, foco e eficiência. Como resultado, o período se tornará favorável para conversas objetivas, planejamento, tomada de decisões, resolução de pendências e cuidados com a saúde. Mercúrio em Virgem, por sua vez, estará em quadratura com Urano, sugerindo que ideias novas poderão surgir de forma repentina, mas serão difíceis de implementar. Essa movimentação também trará possíveis rupturas na comunicação, notícias chocantes ou conflitos com autoridades.

Já Vênus em Leão fará oposição à Lua em Aquário, sinalizando que as emoções e os afetos poderão ser contraditórios. Isso porque haverá o desejo por amor e atenção, mas também por liberdade e espaço. Essas energias possivelmente provocarão frieza ou carência em excesso, dependendo de cada pessoa. Por fim, Marte em Libra estará em quadratura com Júpiter em Câncer, apontando para ações impulsivas mascaradas de boas intenções. Nesse cenário, haverá tendência a querer resolver tudo de forma diplomática, mas com pressa e sem considerar as consequências, o que poderá levar a exageros. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries Nesta semana, você sentirá a necessidade de organizar a rotina, colocando em ordem questões práticas que estavam pendentes. Será um bom período para rever hábitos, especialmente ligados ao trabalho e à saúde. Apesar disso, imprevistos poderão surgir. Diante desse cenário, procure manter a mente aberta para mudanças, mas sem perder o foco.

Nos relacionamentos, possivelmente ocorrerão tensões, sobretudo causadas por impulsividade ou expectativas elevadas. No caso, busque exercer a paciência. Por fim, haverá bastante energia e criatividade e, por outro lado, mais tendência a mal-entendidos. Nesse cenário, evite confrontos desnecessários e tome cuidado com reações exageradas. Touro A criatividade estará em alta nesta semana. Inclusive, será possível que surjam boas oportunidades para se expressar de forma autêntica. Por conta disso, os projetos pessoais, as atividades artísticas e os momentos de lazer receberão mais atenção. Contudo, também ocorrerão mudanças, o que provocará tensões. Ainda nesta fase, questões emocionais e familiares pedirão mais sensibilidade e abertura para o diálogo. Nesse contexto, se permita ouvir o outro com leveza e não insista em controlar tudo. No setor profissional, exigências e prazos poderão pressioná-lo(a). Portanto, organize bem a sua agenda para não sobrecarregar o corpo e a mente.

Gêmeos Você tenderá a se envolver bastante com assuntos familiares. Além disso, questões do passado poderão reaparecer, pedindo revisão ou entendimento. Será o momento ideal para organizar a base emocional e o espaço pessoal, mesmo que algumas situações testem a sua paciência. Na rotina, mudanças possivelmente surgirão, abalando estruturas que pareciam seguras. No setor social, haverá a possibilidade de oscilações na comunicação com pessoas próximas. Diante disso, busque evitar respostas impulsivas. Por fim, o brilho pessoal e a criatividade estarão em alta. Entretanto, procure dosar o entusiasmo com o bom senso. Câncer A tendência será que você vivencie momentos importantes, sobretudo nos estudos e nas trocas do dia a dia. Nesta fase, sua mente estará mais clara, o que ajudará a resolver assuntos práticos. No entanto, imprevistos poderão alterar os planos ou o(a) desafiar a pensar de maneira diferente. Portanto, evite a rigidez e abrace o novo com curiosidade.

Ainda neste período, questões ligadas às finanças e à autoestima possivelmente se farão bem presentes. Nesse cenário, busque administrar melhor os desejos impulsivos ou carências emocionais. Por fim, o ambiente familiar pedirá mais equilíbrio. Para isso, fuja das disputas de poder e dos embates desnecessários. Leão Você dedicará bastante atenção às finanças. Será um bom momento para rever gastos, planejar melhor o futuro material e tomar decisões práticas. Busque se atentar, porém, aos imprevistos, pois eles exigirão flexibilidade. Ainda nesta semana, haverá mais confiança da sua parte, o que aumentará o seu magnetismo. Ao mesmo tempo, reações emocionais poderão vir à tona, afetando a clareza. Diante desse cenário, procure evitar atitudes e falas impulsivas, sobretudo em conversas importantes. Na rotina, surgirão muitas ideias e estímulos, demandando que filtre o que realmente merece a sua energia.