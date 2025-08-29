5 receitas práticas de frango na air fryer / Crédito: EdiCase Culinaria

O frango é uma proteína extremamente versátil, que combina com diferentes temperos, molhos e acompanhamentos, sendo presença frequente nas refeições do dia a dia. Além de nutritivo e leve, ele pode ser preparado de várias formas. Quando aliado à air fryer, ganha ainda mais destaque, já que o eletrodoméstico possibilita receitas práticas, rápidas e saborosas, deixando a carne suculenta por dentro e dourada por fora. A seguir, confira 5 receitas práticas de frango na air fryer!

Coxinhas da asa crocantes na air fryer Ingredientes 1 kg de coxinhas da asa

Suco de 1 limão

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino

Ramos de tomilho a gosto

Azeite em spray para finalizar Modo de preparo Em um recipiente, tempere as coxinhas da asa com suco de limão, alho, azeite, sal, páprica e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe marinar na geladeira por pelo menos 1 hora. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque as coxinhas no cesto da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Adicione os ramos de tomilho. Asse por 15 minutos a 200 °C, abra, vire as peças e borrife um pouco de azeite em spray. Deixe assar por mais 15 a 20 minutos, até que estejam bem douradas e crocantes por fora e macias por dentro. Sirva em seguida. Frango recheado com queijo e presunto na air fryer Ingredientes 4 filés de peito de frango

4 fatias de presunto

4 fatias de queijo muçarela

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos de dente para fechar os filés

Óleo em spray Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e azeite. Deixe descansar por 20 a 30 minutos para absorver o sabor. Abra os filés como se fosse um “envelope” (se estiverem grossos, faça um corte lateral sem separar as partes). Recheie cada filé com 1 fatia de presunto e 1 fatia de queijo. Feche com cuidado e prenda as bordas com palitos de dente para não vazar. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os filés recheados no cesto da air fryer, borrife um pouco de óleo em spray por cima e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Retire os palitos antes de servir. Frango com molho de mostarda e mel na air fryer Ingredientes Frango

600 g de peito de frango cortado em cubos médios

cortado em cubos médios Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite Molho de mostarda e mel 3 colheres de sopa de mostarda amarela

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de suco de limão Modo de preparo Frango Em uma tigela, tempere o frango com limão, alho, sal, pimenta-do-reino e azeite. Misture bem e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os pedaços de frango no cesto da air fryer, sem sobrepor. Asse por 12 a 15 minutos, mexendo ou virando os pedaços na metade do tempo, até que fiquem dourados e bem cozidos.

Molho de mostarda e mel Em uma tigela, misture a mostarda, o mel, a maionese e o limão até formar um creme homogêneo. Retire o frango da air fryer e sirva acompanhado do molho de mostarda e mel por cima ou em uma tigelinha à parte para mergulhar. Frango à milanesa na air fryer Ingredientes 500 g de filé de peito de frango cortado em bifes

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

Sal, azeite em spray e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 20 minutos para pegar bem o sabor. Passe cada bife na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem o empanado.