Veja as previsões do Horóscopo Chinês para setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Setembro traz a influência do Galo, signo marcado pela disciplina, organização e dedicação. Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, caso os nativos usem suas qualidades de maneira prática e evitem comparações e críticas, poderão alcançar grandes conquistas. “Desenvolver uma sólida autoestima é uma das grandes tarefas dos que nasceram no ano do Galo”, complementa. A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em setembro. Confira!

Rato O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança. Em setembro, os nascidos no ano do Rato receberão um chamado para a transformação, etapa que terá grande importância durante o ano de 2026. No entanto, se resistirem às mudanças, o processo poderá se tornar mais difícil e desafiador. Búfalo O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa caraterística pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança. O mês de setembro será propício para os nativos do Búfalo expandirem os objetivos com estrutura e disciplina. A união do trabalho com a ambição estará bem dosada, podendo trazer bons resultados.

Tigre A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários. Neste mês, os nativos poderão enfrentar conflitos, especialmente relacionados à comunicação. Inclusive, o excesso de confiança poderá trazer desgastes e prejuízos. Coelho O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em setembro, os nativos poderão enfrentar atrasos e obstáculos, já que situações antes ocultas virão à tona para serem resolvidas. Nesse momento, o ideal será manter a calma e direcionar a energia para o que realmente importa, sem perder de vista os seus objetivos. Dragão Autonomia e individualidade são qualidades marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Neste mês, os nativos do Dragão tenderão a revisar e transformar estruturas emocionais desgastadas ou mal construídas. Esse processo os ajudará a evitar caminhos tortuosos e abrirá espaço para novas possibilidades de crescimento. Serpente A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações. O mês de setembro trará otimismo e bem-estar para os nativos. Caso eles usem essas energias para construir estruturas firmes na vida material, os resultados serão positivos. Cavalo O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes, especialmente na área financeira. Em setembro, os nativos se beneficiarão em diferentes setores da vida. Inclusive, os obstáculos dificilmente surgirão. Essa energia será uma prévia do que virá em 2026.

Cabra O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, podendo gerar impactos negativos. Em setembro, os nativos poderão enfrentar discussões intensas. Nesse período, será importante usar as palavras com sabedoria para facilitar a resolução dos conflitos. Macaco Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em setembro, os nativos deverão tomar cuidado com as promessas de dinheiro rápido. Afinal, eles estarão sujeitos a ilusões e enganos relacionados à vida material. Galo Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes. Em setembro, as transformações na rotina dos nativos serão limitadas. O ideal será permanecer em caminhos conhecidos, evitando mudanças que possam não ser favoráveis.