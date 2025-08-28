7 chás para ajudar a combater a indigestão / Crédito: EdiCase Culinaria

Existem várias opções de chás que ajudam a aliviar os desconfortos causados pela indigestão, agindo de maneira natural e eficaz. Essas infusões possuem propriedades que estimulam a digestão, reduzem gases e acalmam o sistema gastrointestinal. Além disso, muitas têm efeitos calmantes, promovendo o relaxamento do estômago e do trato digestivo. Abaixo, veja 7 receitas de chás para ajudar a combater a indigestão!

Chá de cardamomo Ingredientes 3 vagens de cardamomo

250 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Quebre levemente as vagens de cardamomo com um pilão ou o fundo de uma colher para liberar o aroma e os óleos. Em fogo baixo, ferva a água em um bule e adicione as vagens de cardamomo. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos. Coe o chá em uma xícara e adoce com mel. Sirva em seguida. Chá de dente-de-leão Ingredientes 1 colher de sopa de raiz de dente-de-leão seca

250 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque a raiz em uma panela pequena, adicione a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos. Coe e sirva adoçado com mel. Chá de gengibre com limão Ingredientes 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

Suco de 1 limão-siciliano

250 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão-siciliano. Tampe a panela e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente. Chá de boldo com alecrim Ingredientes 1 colher de chá de folhas secas de boldo

1 colher de chá de folhas secas de alecrim

250 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de boldo e alecrim. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.