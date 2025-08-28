6 orações para o Dia de Santo Agostinho / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 28 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Agostinho, que deixou um impacto profundo na história cristã e no pensamento ocidental. Nascido em Tagaste, na atual Argélia, no ano 354, ele inicialmente levou uma vida de busca por prazeres e questionamentos filosóficos. A jornada espiritual o incentivou a abraçar o cristianismo e a se tornar um dos teólogos mais influentes da tradição cristã. As obras dele, como “Confissões” e “A Cidade de Deus”, exploram questões existenciais, éticas e teologias, abordando temas como a natureza da alma, o livre-arbítrio, a graça divina e a relação entre fé e razão.

Agostinho também desempenhou um papel significativo como Bispo de Hipona, defendendo a fé contra heresias. Seu título de “Doutor da Igreja” se dá por sua profunda contribuição para a compreensão e a expansão da doutrina cristã. A seguir, confira algumas orações para o Dia de Santo Agostinho! 1. Oração a Santo Agostinho Bem-aventurado Santo Agostinho, lembrai-vos, na vossa glória, dos pobres pecadores. Como vós outrora, eles hoje trilham os caminhos do mal, arrastados pela ignorância ou pelas paixões. Compadecei-vos deles e fazei que, nas suas mentes e nos seus corações, irradie a luz da verdade e triunfe a força da graça a fim de que, à vossa imitação, quebrem os grilhões do pecado que os escraviza, espantem as trevas do erro que os sufoca e, vencidos pela ternura das consolações divinas, a Deus se convertam e vivam como filhos obedientes e soldados destemidos da Igreja. Assim seja. Amém. 2. Oração de agradecimento a Santo Agostinho Agradecemos pela mensagem divina que nos passa todos os dias, por meio de sua devoção a Jesus Cristo e vossa eterna luta por ter alcançado o caminho cristão. Agradecemos pela pureza que tem em vossas palavras de sabedoria, que nos ampara tão confortavelmente em nosso dia a dia. Agradecemos por ter sido um bispo de alma fortalecida e ter acolhido muitos servos que se encontravam no mundo das trevas.

Agradecemos por ser o doutor da Igreja e, ainda, por abençoar as mãos de todos os médicos quando eles estão realizando seus trabalhos. Agradecemos por ser o padroeiro dos editores, dando-lhes mentes brilhantes, sábias e com discernimento para escrever os fatos do nosso cotidiano. Santo Agostinho querido, somos gratos por ter acreditado em nós e, por isso, rogamos a vós todos os minutos de nossa existência. Amém! 3. Oração para pedir a graça da conversão e da vida eterna Gloriosíssimo Pai Santo Agostinho, que por divina providência fostes chamado das trevas da gentilidade e dos caminhos do erro e da culpa à admirável luz do Evangelho e aos retíssimos caminhos da graça e da justificação, para ser ante os homens vaso de predileção divina e brilhar em dias calamitosos para a Igreja, como estrela da manhã entre as trevas da noite. Alcançai-nos do Deus de toda consolação e misericórdia o sermos chamados e predestinados, como vós o fostes, a vida da graça e a graça da eterna vida, onde, juntamente convosco, cantemos as misericórdias do Senhor e gozemos a sorte dos eleitos pelos séculos dos séculos. Amém! 4. Oração para obter proteção divina Santo Agostinho, cheio de dignidade, de amor fervoroso e brilho incansável, ampara-nos e protege-nos da infelicidade, do perigo, da calúnia, dando-nos sabedoria, discernimento, calma e presença de amor divino.