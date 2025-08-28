5 filmes que chegam aos cinemas em setembro de 2025 / Crédito: Edicase Entretenimento

Setembro chega cheio de novidades para o cinema, com estreias que exploram histórias emocionantes e universos variados. Entre os destaques, estão “A vida de Chuck”, adaptação de um conto do renomado autor Stephen King; “O rei da feira”, que mistura humor e mistério no cotidiano de um subúrbio carioca; e “Uma batalha após a outra”, que acompanha um homem que precisa enfrentar o passado para salvar a filha. O mês promete diversão, emoção e experiências únicas para todos os públicos. A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que chegam ao cinema em setembro!

1. A vida de Chuck (04/09) Baseado no conto de Stephen King e dirigido por Mike Flanagan, o longa apresenta uma narrativa em três atos invertidos que revelam diferentes fases da trajetória de Charles “Chuck” Krantz (Tom Hiddleston). A história se inicia em meio a um cenário de colapso global, onde mensagens misteriosas de agradecimento a Chuck aparecem por todos os lados, simbolizando sua morte prematura aos 39 anos, vítima de um tumor cerebral. Em seguida, o enredo retrocede para um momento marcante pouco antes de sua partida, quando ele, já debilitado, encontra alegria inesperada ao dançar em público durante uma conferência, contagiando todos ao redor. O último segmento mergulha na infância do protagonista, marcada pela perda dos pais e pela criação com os avós, em uma casa carregada de segredos e lembranças que moldam sua identidade, inclusive o despertar para a dança. O filme alterna entre melancolia e esperança, transformando fragmentos de vida em uma reflexão sensível sobre memória, tempo e legado. 2. O rei da feira (04/09) O filme acompanha Bode (Pedro Wagner), um feirante que, após ganhar uma grande quantia no jogo do bicho, é assassinado de forma violenta. Seu amigo Monarca (Leandro Hassum), segurança da feira com dom de ver os mortos, se envolve na tentativa de descobrir o culpado. O espírito de Bode retorna, disposto a ajudar, mas atormentado por uma memória fragmentada que o impede de recordar quem cometeu o crime. Entre barracos, fofocas e tensões típicas do subúrbio carioca, a dupla improvável segue pistas, confronta suspeitos e descobre segredos, transformando o cotidiano da feira em um espaço repleto de humor, mistério, rivalidades e lealdade.