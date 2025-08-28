5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em setembro de 2025 / Crédito: Edicase Entretenimento

Setembro de 2025 chega com novidades imperdíveis na HBO Max. Entre filmes e séries, a plataforma traz estreias que prometem prender a atenção dos assinantes. Começando com “Friendship”, uma comédia com 87% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes, e “Task”, uma série de drama policial estrelada por Mark Ruffalo. Para os amantes de anime, o entretenimento fica por conta de “Jujutsu Kaisen”, inspirado na série de mangá do mesmo nome. Na categoria nacionais, o streaming disponibiliza “Largados e Pelados Brasil: A Tribo”, um spin-off da franquia de sucesso “Largados e Pelados”. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções!

1. Peppa Pig (01/09) A porquinha mais amada do Brasil está de volta, mas desta vez com nova integrantes. Além de George, Mamãe Pig e Papai Pig, a nova temporada de “Peppa Pig” apresenta Evie, a caçulinha da família, uma bebê adorável que chega para transformar o dia a dia dos Pig com sua doçura e alegria. A 11ª temporada promete ainda mais momentos emocionantes e divertidos, mantendo o humor leve e educativo que marcou a trajetória da série. Com novos episódios recheados de aventuras, valores familiares e aprendizados, a produção segue encantando crianças e conquistando o coração de diferentes gerações. 2. Friendship (05/09) Uma comédia estrelada por Paul Rudd e Tim Robinson, “Friendship” é a nova aposta da HBO Max em parceria com a A24. A trama acompanha Craig, um pai socialmente deslocado que se encanta pelo novo vizinho descolado, Austin. A partir daí, sua vida vira de cabeça para baixo com momentos cômicos e inesperados. O filme ainda conta com a participação de Kate Mara e Jack Dylan Grazer, que interpretam personagens que adicionam ainda mais camadas de humor a produção. 3. Task (07/09) Uma série original HBO Max, “Task” acompanha a história de Tom, um agente do FBI que lidera uma equipe especializada com a missão de encerrar uma onda de assaltos a pontos de venda de drogas no subúrbio da Filadélfia. No decorrer da investigação, ele cruza o caminho de Robbie, um pai de família aparentemente inofensivo, mas que guarda segredos sombrios. A produção é criada por Brad Ingelsby, o mesmo responsável pela premiada “Mare of Easttown”.