11 ativos e cuidados ideais para a pele madura / Crédito: EdiCase Beleza

À medida que envelhecemos, a nossa pele passa por mudanças naturais que requerem cuidados específicos para mantê-la saudável e vibrante. A escolha dos ativos certos pode desempenhar um papel fundamental em retardar os sinais visíveis de envelhecimento e promover uma aparência mais jovem e radiante. “Com uma abordagem adequada, é possível minimizar os sinais de envelhecimento e garantir que a pele madura permaneça com saúde e vitalidade”, diz Talita Bovi, professora universitária, mestre em engenharia biomédica e especialista em medicina estética com ênfase em cosmetologia.

Abaixo, com ajuda da Talita Bovi, listamos ativos e cuidados ideais para a pele madura. Confira! 1. Retinoides Os retinoides, como o retinol e o ácido retinoico, são derivados da vitamina A e são conhecidos por sua capacidade de estimular a renovação celular, suavizar linhas finas e rugas, e melhorar a textura da pele. 2. Ácido hialurônico O ácido hialurônico é um poderoso hidratante que ajuda a reter a umidade na pele, proporcionando hidratação, volume e firmeza. Ele também pode ajudar a reduzir a aparência de sinais de expressão. 3. Antioxidantes Antioxidantes como a vitamina C e E e Coenzima Q10 (COQ10) ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres, combatendo os sinais de envelhecimento e promovendo um brilho saudável.

4. Peptídeos Os peptídeos são pequenas moléculas de proteínas que podem ajudar a estimular a produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza e a elasticidade da pele. 5. Ácidos esfoliantes Ácidos como a gluconolactona, o lático e o mandélico ajudam a esfoliar suavemente a pele, removendo células mortas e estimulando a renovação celular para uma tez mais radiante e uniforme. 6. Fatores de crescimento Os fatores de crescimento são proteínas que podem ajudar a regenerar e reparar a pele danificada, reduzindo a aparência de rugas e melhorando a firmeza e a elasticidade da pele.

“Para peles maduras, é importante escolher produtos formulados com ativos nanotecnológicos que abordem os sinais visíveis de envelhecimento”, afirma Talita Bovi, que acrescenta: “Ao incorporar esses ativos em sua rotina de cuidados com a pele, você pode ajudar a restaurar a vitalidade e a luminosidade da sua pele madura”. Contudo, antes disso, é importante consultar um dermatologista para encontrar os produtos adequados para a sua pele. 7. Hidratação intensa Use um hidratante rico e nutritivo diariamente para ajudar a combater a perda da hidratação e manter a pele macia e sedosa. Procure por produtos com ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes para promover a hidratação e a elasticidade da pele. 8. Proteção solar diária A exposição aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento da pele. Use diariamente um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior, mesmo em dias nublados, para proteger a pele dos danos causados pelo sol.

9. Rotina de cuidados antienvelhecimento Consulte um dermatologista para adicionar produtos antienvelhecimento à sua rotina, como séruns com retinol, vitamina C e colágeno, para ajudar a reduzir rugas, linhas finas e uniformizar o tom de pele, e promover a renovação celular. 10. Cuidados específicos para os olhos A área dos olhos é especialmente delicada e propensa a rugas e flacidez. Use um creme para os olhos específico para hidratar, firmar, drenar e suavizar a pele ao redor dos olhos. 11. Hábitos saudáveis de vida Evite fumar, limite o consumo de álcool e tenha um sono reparador para promover a saúde geral da pele e reduzir os sinais de envelhecimento prematuro.