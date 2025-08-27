9 sucos verdes para ajudar a limpar o organismoVeja como preparar receitas fáceis, refrescantes e benéficas para a saúde do corpo
Os sucos verdes são uma opção incrivelmente benéfica para a saúde. Compostos por uma variedade de vegetais de folhas verdes, além de ingredientes como frutas e ervas, essas bebidas oferecem uma concentração poderosa de vitaminas, minerais e antioxidantes.
Essa combinação única de nutrientes auxilia na desintoxicação do organismo, ajudando na eliminação de toxinas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, os sucos verdes são ricos em fibras, contribuindo para o bom funcionamento do sistema digestivo e promovendo a sensação de saciedade.
A seguir, confira como preparar 9 sucos verdes para ajudar a limpar o organismo!
Suco verde de kiwi com espinafre
Ingredientes
- 2 kiwis descascados e picados
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 700 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o kiwi, o pepino, o espinafre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as folhas de hortelã, as sementes de chia e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Suco verde de melancia, couve e gengibre
Ingredientes
- 3 fatias finas de melancia descascadas
- 1 folha de couve-manteiga higienizada e cortada em tiras
- 2 fatias finas de gengibre
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 500 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a melancia, a folha de couve-manteiga e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o gengibre, as sementes de linhaça e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Suco verde de hortaliças
Ingredientes
- 5 folhas de couve-manteiga cortada em tiras
- 3 folhas de alface-crespa cortada em tiras
- Suco de 1 limão
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- 2 talos de cebolinha cortados em rodelas
- 1 l de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a alface-crespa e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.
Suco verde de pepino, pera e aipo
Ingredientes
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1 pera picada e sem sementes
- 2 talos de aipo cortados em rodelas
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de ora-pro-nóbis com laranja
Ingredientes
- Suco de 1 laranja
- 250 ml de água
- 15 folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 colher de chá de sementes de linhaça
- 1 colher de café de gengibre em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de couve com abacaxi
Ingredientes
- 1 colher de sopa de salsa picada
- 1 colher de sopa de folhas de couve picadas
- 1 fatia de abacaxi descascada e picada
- 350 ml de água de coco gelada
- 3 folhas de hortelã
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a salsa, as folhas de couve, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de espinafre com maçã-verde
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 1/2 cenoura cortadas em rodelas
- 1/2 xícara de chá de talos de aipo cortados em rodelas
- 2 colheres de sopa de folhas de aipo picadas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 700 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a maçã-verde, a cenoura e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as pedras de gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente até triturar. Coe e adicione as sementes de chia. Sirva em seguida.
Suco verde de capim-cidreira com limão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de capim-cidreira
- 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
- 200 ml de água gelada
- Suco de 1/2 limão
- Fatias de gengibre a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de manga com rúcula
Ingredientes
- 1/2 manga picada
- 1 punhado de rúcula
- Suco de 1 limão
- 350 ml de água de coco gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o suco de limão, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma jarra, adicione o suco de limão e misture. Sirva em seguida.