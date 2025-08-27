10 mitos e verdades sobre cuidados e saúde na gravidez / Crédito: EdiCase Saude

A gravidez traz não apenas transformações físicas e emocionais, mas também uma série de dúvidas sobre direitos legais, trabalho, alimentação e saúde da mãe e do bebê. Um levantamento recente encomendado pela Pfizer ao Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), por exemplo, mostrou que aproximadamente 40% das gestantes desconheciam a existência de um calendário de vacinação específico para mulheres grávidas. Além disso, seis em cada dez acreditavam que os imunizantes beneficiam apenas a mãe, sem considerar a proteção que também é transmitida ao bebê. Essas informações reforçam a importância de orientação profissional, acesso a direitos legais e cuidados médicos adequados, garantindo que a gestação seja segura e saudável tanto para a mãe quanto para o bebê.

Direitos garantidos por lei para a gestante De acordo com Laurence Pereira, diretor jurídico do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, a gestante pode receber pensão alimentícia, mas esse valor não deve ser confundido com benefícios previdenciários. O advogado lembra ainda que a legislação prevê os alimentos gravídicos, regulamentados pela Lei nº 11.804/2008. “São os valores pagos pelo pai do nascituro, que devem ser suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive os referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico”, explica. Direitos trabalhistas No ambiente profissional, a lei também assegura proteção. A gestante tem direito à estabilidade provisória, que vai da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Nesse período, não pode ser demitida sem justa causa. Além disso, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante: Dispensa do horário de trabalho para consultas e exames;

Afastamento de atividades insalubres;

Transferência de função, se necessário, sem perda salarial;

Dois intervalos de 30 minutos para amamentação até o bebê completar seis meses. “A proteção à maternidade busca proteger a mãe e o nascituro, independentemente do estado civil da gestante”, reforça Laurence Pereira.

Cuidados essenciais com a saúde durante a gestação Se no campo jurídico a proteção é clara, na saúde os cuidados precisam começar cedo. André Pellegrin, médico da área de ginecologia e obstetrícia do AmorSaúde, reforça que o pré-natal deve ser iniciado assim que a mulher descobre a gravidez, pois é nesse acompanhamento que são detectadas condições que podem comprometer tanto a gestante quanto o bebê. “O pré-natal não é apenas um protocolo, mas um instrumento fundamental de prevenção. É nele que conseguimos identificar fatores de risco, orientar sobre alimentação adequada, acompanhar o ganho de peso e intervir rapidamente caso surjam complicações. Quanto mais cedo a gestante inicia esse processo, maiores são as chances de uma gestação saudável”, explica André Pellegrin. Exames e vacinas Entre os exames essenciais listados pelo médico, estão hemograma, glicemia, tipagem sanguínea, testes para HIV, rubéola, toxoplasmose, hepatite B e C, além da ultrassonografia obstétrica. O calendário também exige regularidade: consultas mensais até a 32ª semana, quinzenais até a 36ª e semanais a partir daí.

Durante a gravidez, algumas vacinas são recomendadas para proteger a mãe e o bebê. Entre elas, estão: dTpa : tríplice bacteriana acelular, contra difteria, tétano e coqueluche, indicada preferencialmente entre a 20ª e a 36ª semana de gestação;

: tríplice bacteriana acelular, contra difteria, tétano e coqueluche, indicada preferencialmente entre a 20ª e a 36ª semana de gestação; Influenza (gripe): pode ser aplicada em qualquer trimestre da gestação;

pode ser aplicada em qualquer trimestre da gestação; Hepatite B: ministrada quando necessário, seguindo a orientação médica. Além disso, vacinas de rotina já previstas no calendário nacional podem ser avaliadas pelo profissional de saúde, garantindo proteção contra doenças graves e transmissão de anticorpos para o bebê. “Seguir o calendário vacinal é um cuidado essencial e seguro, capaz de prevenir complicações tanto para a gestante quanto para o recém-nascido”, afirma André Pellegrin. Bem-estar diário André Pellegrin reforça ainda que cada detalhe da rotina pode influenciar no bem-estar da gestante. Até mesmo a posição ao dormir merece atenção. “A recomendação é que a grávida dê preferência ao decúbito lateral esquerdo. Ao se deitar de barriga para cima ou para o lado direito, existe o risco de compressão da veia cava inferior, o que pode reduzir o retorno venoso e provocar mal-estar. Esse cuidado simples ajuda a garantir maior conforto e segurança durante o sono”, detalha.

Mitos e verdades sobre gravidez A gestação é um período em que muitas dúvidas podem surgir e circulam muitas informações contraditórias, algumas têm respaldo científico, outras não passam de crenças populares. O médico André Pellegrin esclarece o que é mito, o que é verdade e por quê. Confira! 1. A alimentação da grávida influencia na saúde do bebê Verdade. Uma dieta balanceada garante os nutrientes necessários ao desenvolvimento fetal. “A alimentação da gestante deve ser saudável, rica em proteínas, vitaminas e minerais. Deficiências nutricionais nesse período podem impactar diretamente no crescimento do bebê e até aumentar o risco de complicações durante a gestação”, explica o ginecologista e obstetra. 2. Atividade física moderada faz bem Verdade. O exercício regular ajuda a controlar o ganho de peso, melhora a circulação e contribui para o bem-estar emocional. “Atividades sem impacto, como hidroginástica, natação ou musculação leve, são seguras e altamente recomendadas. O importante é ter acompanhamento profissional e respeitar os limites do corpo”, orienta André Pellegrin.