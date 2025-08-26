6 tipos de limão e como usá-los em receitas

Para quem deseja se aprofundar na cozinha e diversificar nas receitas, Maira Viviani, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, lista os principais tipos de limão e como utilizá-los em diferentes receitas. Confira!

O limão é uma fruta de sabor marcante e refrescante, muito presente na culinária do dia a dia. Além de trazer acidez equilibrada a pratos doces, salgados e bebidas, também é valorizado por suas propriedades nutritivas, como a presença de vitamina C e compostos antioxidantes. Sua versatilidade faz com que seja usado desde preparações simples até receitas elaboradas, tornando-se um ingrediente indispensável na cozinha e aliado para a saúde.

1. Limão-taiti

Variedade de uma lima ácida, o limão-taiti é considerado o mais comum na culinária brasileira. Possui casca verde, lisa e poucas sementes. É menos ácido que o limão-siciliano ou o limão-cravo. Considerado uma opção mais versátil, pode ser usado tanto para temperar carnes quanto para preparar sucos e caipirinhas.

2. Limão-galego

Menor que o limão-taiti, o limão-galego é mais aromático e apresenta um sabor mais intenso. Possui uma casca verde-clara que pode adquirir um tom amarelo-ouro quando maduro. Por ter uma casca mais fina, pode estragar rapidamente, o que o torna menos comum em supermercados. Com mais sementes que outras variedades, ele pode ser usado no preparo de sucos e para temperar peixes e frutos do mar, além de se adaptar muito bem em receitas de moqueca, caipirinha, doces e conservas.

3. Limão-siciliano

Mais comum em países da Europa e nos Estados Unidos, a fruta é uma opção saborosa no preparo de sobremesas. O limão-siciliano possui um formato oval, casca amarela e aromática, que pode ser aproveitada para aromatizar massas e doces. Conta com poucas sementes e o sabor menos ácido. Pode ser usado em comidas salgadas, como risotos, massas e peixes, e em doces, como tortas, bolos e musses. Versátil, pode também ser usado em chás, limonadas especiais ou licores artesanais, graças à acidez suave.

4. Limão-caviar

O mais diferente e raro da lista, o limão-caviar tem esse nome devido às esferas internas que lembram ovas de peixe, protegidas por uma casca com formato de cápsula alongada. A coloração da casca pode variar entre rosa, marrom, roxa e até preta. Essa variação é muito valorizada na alta gastronomia, utilizada principalmente para a finalização de pratos sofisticados, como frutos do mar, ostras, saladas e inclusive sobremesas. As “pérolas” não se dissolvem facilmente na boca, criando uma sensação de explosão cítrica, que proporciona um toque especial aos pratos.