5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage / Crédito: EdiCase Culinaria

Cremoso, versátil e leve, o queijo cottage é daqueles ingredientes que conquistam facilmente um espaço na cozinha de quem busca praticidade sem abrir mão da saúde. Com poucas calorias e alto teor de proteínas, ele combina bem tanto em preparações salgadas quanto em doces, trazendo textura e sabor delicado aos pratos. A seguir, confira 5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage!

Panqueca com queijo cottage Ingredientes 2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de iogurte natural desnatado

desnatado 1 pitada de sal

1 colher de café de fermento químico em pó

4 colheres de sopa de queijo cottage

Iogurte natural e folhas de hortelã para decorar

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, bata os ovos com a aveia, o iogurte natural e o sal até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva em fogo médio. Reduza o fogo, despeje a massa sobre a panela e cozinhe até firmar. Vire para dourar do outro lado. Desligue o fogo, recheie com o queijo cottage e dobre a panqueca ao meio. Sirva com uma colher de iogurte por cima e finalize com folhas de hortelã. Abobrinha recheada com queijo cottage e quinoa Ingredientes 2 abobrinhas

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de queijo cottage

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em água corrente, lave as abobrinhas e, com uma faca, corte-as ao meio no sentido do comprimento. Retire parte da polpa com a ajuda de uma colher, formando barquinhas. Reserve a polpa. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a polpa da abobrinha e refogue até murchar. Em seguida, adicione a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture para incorporar. Desligue o fogo e acrescente o queijo cottage, mexendo até obter um recheio cremoso. Distribua essa mistura dentro das barcas de abobrinha e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Finalize com salsinha e sirva em seguida. Patê de queijo cottage com ervas Ingredientes 1 xícara de chá de queijo cottage

cottage 1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha, salsinha e manjericão a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture o queijo cottage com o azeite de oliva. Transfira para um liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.