Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 25 a 31 de agosto

Movimentos sutis, mas decisivos, marcarão este ciclo. A semana trará um convite direto à reorganização de rotas. O Baralho Cigano indica a necessidade de revisar decisões, desapegar de excessos emocionais e redirecionar esforços para o que for essencial. Será tempo de ajustes — internos e externos — que abrirão espaço para novas possibilidades. O mestre Ravi Vidya aconselha: não tema as mudanças, pois elas trarão clareza e abrirão novos caminhos. A seguir, confira a leitura completa para os signos entre os dias 25 e 31 de agosto!

Áries – Carta do Chicote A semana pedirá disciplina e cuidado com conflitos. Discussões poderão surgir facilmente, e sua impaciência estará à flor da pele. A carta alerta para controlar os impulsos e usar sua força para construir, não destruir. Será uma fase para colocar as coisas em ordem, assumir responsabilidades e evitar repetir erros do passado. Touro – Carta do Jardim Momentos sociais e encontros estarão favorecidos. O Jardim anuncia convites, conexões e oportunidades que chegam por meio de pessoas. Será uma semana excelente para expandir sua rede de contatos e se abrir ao novo. No entanto, cuidado para não se perder em superficialidades — mantenha profundidade no que realmente importa. Gêmeos – Carta do Livro Segredos, aprendizados e revelações marcarão o período. O Livro pode indicar estudos, descobertas ou até informações que vêm à tona de forma inesperada. Será uma boa semana para investir em conhecimento, se aprofundar em um tema ou resolver algo que ainda não estava claro. Atenção com documentos ou questões burocráticas. Câncer – Carta do Cão A lealdade será posta à prova. Relações de amizade e confiança ganharão destaque, e você poderá perceber quem realmente está ao seu lado. Aproveite este bom período para fortalecer alianças, mas também para se afastar de quem não valoriza sua dedicação. O Cão indica apoio, fidelidade e proteção.

Leão – Carta das Flores (Buquê) Uma semana de alegria, encantos e boas surpresas. O Buquê anuncia presentes da vida, convites inesperados e situações que trazem satisfação. No campo afetivo, haverá a possibilidade de momentos especiais. Aproveite esse ciclo de energia positiva para agradecer e compartilhar sua felicidade com os outros. Virgem – Carta da Raposa Cautela será necessária. A Raposa alerta para situações que exigem atenção redobrada, especialmente no trabalho. Não acredite em tudo que ouvir e avalie com cuidado cada proposta. Essa carta pede esperteza e estratégia para evitar armadilhas e não se deixar manipular. Confie na sua análise lógica. Libra – Carta da Criança Novos começos e oportunidades surgirão. A Criança indica leveza, entusiasmo e a chance de experimentar algo diferente. Será uma semana para se abrir ao inesperado e não ter medo de se reinventar. Porém, cuidado com a ingenuidade: mantenha o coração aberto, mas o olhar atento.

Escorpião – Carta das Nuvens A energia poderá trazer dúvidas e oscilações emocionais. Questões confusas tenderão a aparecer, exigindo paciência até que a situação se esclareça. Evite tomar decisões precipitadas. As Nuvens lembram que toda tempestade é passageira e que a clareza logo retornará. Sagitário – Carta da Árvore Um período de crescimento, fortalecimento e raízes mais profundas. No Baralho Cigano, a Árvore traz estabilidade, saúde e evolução gradual. Será uma boa semana para cuidar do corpo e da mente, investir em hábitos saudáveis e planejar a longo prazo. O que for semeado nesta fase trará frutos duradouros. Capricórnio – Carta da Chave As soluções estarão ao seu alcance. A Chave anuncia a abertura de portas e a chance de resolver pendências importantes. Será uma semana favorável para tomar decisões e encontrar caminhos que antes pareciam fechados. A carta traz proteção para escolhas seguras e produtivas.

Aquário – Carta da Rapidez (Cavaleiro novamente) Movimento e dinamismo marcarão o período. O Cavaleiro traz notícias rápidas, convites inesperados e situações que exigem resposta imediata. Poderá ser necessário se adaptar a mudanças repentinas. Use sua criatividade para aproveitar as oportunidades que surgirem. Peixes – Carta da Estrela Proteção espiritual e esperança renovada. A Estrela indica clareza, inspiração e boas energias em seu caminho. Será um período para confiar em sua intuição, buscar apoio espiritual e manter a fé. Situações que pareciam incertas tenderão a ganhar luz.