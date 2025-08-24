Tarot semanal: previsão para os signos de 25 a 31 agosto de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Tarot é uma ferramenta milenar de autoconhecimento, que auxilia na compreensão dos ciclos da vida e dos movimentos internos e externos que influenciam cada um de nós. Nesta semana, as cartas indicam que os nativos dos signos viverão momentos de transformação, esperança e novas oportunidades. Algumas energias apontarão para recomeços e mudanças inesperadas, enquanto outras trarão equilíbrio, prosperidade e firmeza para seguir adiante. Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries — A Estrela Um sopro de esperança guiará você nesta semana. É hora de acreditar mais no que vem de dentro, nas suas visões e intuições. O futuro brilhará à sua frente, basta você seguir a luz que aparece no horizonte. Touro — O Louco Um recomeço baterá à sua porta. Pode ser aquele convite inesperado ou uma chance nova que parecia improvável. Abra-se ao novo sem medo do que os outros vão pensar. Às vezes, se jogar é o que salva. Gêmeos — Valete de Copas Boas notícias e uma energia leve cruzarão seu caminho. É hora de brincar mais, sentir mais e deixar a criatividade fluir. O seu coração vai vibrar em sintonia com as novidades doces e alegres. Câncer — A Roda da Fortuna Prepare-se para mudanças de cenário! Nada permanecerá igual por muito tempo, e agora a roda gira a seu favor. Sorte, encontros inesperados e reviravoltas positivas podem marcar a semana.

Leão — O Imperador Hora de mostrar firmeza e assumir o comando! A semana pedirá postura, disciplina e liderança; sua presença será notada, e quem estiver por perto perceberá a sua autoridade natural. Virgem — A Temperança Equilíbrio é a chave. Você perceberá que as coisas começarão a se alinhar sem pressa, mas com perfeição. Misture calma com ação, paciência com coragem, e verá resultados sólidos. Libra — O Carro O movimento chegou! Decisões rápidas e conquistas no caminho. É hora de acelerar rumo ao que você deseja, sem perder a direção. Controle firme nas mãos e olhos no destino.

Escorpião — Seis de Copas A nostalgia pode bater, mas vem acompanhada de aconchego. Reencontros, boas lembranças ou até a oportunidade de resolver algo do passado surgem com leveza. É um convite para curar memórias e se alegrar com elas. Sagitário — Rei de Ouros Estabilidade e prosperidade marcarão sua semana. É o momento de colher os frutos do seu esforço e investir em algo concreto; segurança material e confiança estarão em alta. Capricórnio — A Lua Nem tudo é o que parece. Intuições fortes vão te guiar, mas cuidado com ilusões e fantasias. Escute seus sonhos, mas também mantenha os pés no chão.

Aquário — Quatro de Copas Você poderá sentir que nada está te empolgando, mas olhe de novo: tem oportunidades passando bem na sua frente. Evite o tédio e abra espaço para o inesperado. Peixes — Seis de Ouros Generosidade será o tom da sua semana, seja ajuda chegando ou você sendo a mão amiga de alguém. O equilíbrio estará em dar e receber. Victor Valentim