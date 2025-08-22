9 sucos funcionais para limpar o organismo / Crédito: EdiCase Culinaria

O suco funcional é uma excelente opção para se refrescar e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios das frutas, verduras e até dos legumes. Preparado de forma simples e rico em nutrientes, contribui para manter o corpo hidratado e estimula a desintoxicação do organismo. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento e incentiva o consumo de alimentos saudáveis. “A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.

A seguir, confira 9 receitas de sucos funcionais para você incluir na dieta! 1. Sucode espinafre com banana Ingredientes 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 200 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a banana, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 2. Suco de abacaxi com hortelã Ingredientes 1 colher de sobremesa de gengibre ralado

ralado 1 ramo de hortelã

2 fatias de abacaxi cortadas em cubos

1 colher de sopa de raspas de limão

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre, o ramo de hortelã, as raspas de limão, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 3. Suco de mamão com figo e caqui Ingredientes Polpa de 1 mamão

Suco de 6 laranjas

Polpa de 4 figos

2 caquis picados

10 tâmaras sem caroço

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a polpa de mamão, o suco de laranja, os figos, os caquis, as tâmaras e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

4. Suco funcional de abóbora e limão Ingredientes 2 fatias de abóbora sem casca cozida

sem casca cozida 250 ml de água gelada

Suco de 3 limões

1 colher de chá de mel Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a abóbora, a água e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco e junte o suco de limão. Adicione o mel e mexa bem. Sirva em seguida. 5. Suco de laranja com aipo e pepino Ingredientes 1 aipo picado

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 ramo de salsinha picada

200 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto Modo de preparar Em um liquidificador, coloque o aipo, o pepino, a salsinha, o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 6. Suco de melancia com gengibre e limão Ingredientes 4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos e sem sementes

cortada em cubos e sem sementes Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os cubos de melancia, o suco de limão, o gengibre ralado e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.