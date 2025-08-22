5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar

5 receitas com filé-mignon suíno para o jantarAprenda a preparar pratos saborosos e fáceis para agradar toda a família
O filé-mignon suíno é uma carne macia, saborosa e versátil, capaz de elevar o seu jantar ao nível gourmet. Por isso, pratos preparados com essa proteína tornam-se refeições deliciosas e inovadoras, ideais tanto para o dia a dia em família quanto para receber convidados em casa. Pensando nisso, reunimos cinco receitas com ingredientes simples para você preparar com filé suíno e se surpreender com o resultado. Confira!
Filé-mignon suíno com mostarda e mel
Ingredientes
- 1 filé-mignon suíno limpo
- 4 colheres de sopa de mostarda
- 1 cebola cortada em cubos pequenos
- 2 colheres de sopa de mel
- 6 batatas bolinhas assadas
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Adicione o filé mignon e sele por todos os lados. Acrescente a cebola, reduza o fogo e tampe. Refogue até que a cebola forme um creme. Após, junte a mostarda, o mel e o molho inglês e cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo e sirva a carne com o molho por cima e as batatas ao redor.
Filé-mignon suíno com bacon
Ingredientes
- 2 medalhões de filé-mignon suíno
- 4 fatias de bacon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os medalhões de filé-mignon e tempere com com sal, pimenta-do-reino e alho. Após, enrole cada filé com duas fatias de bacon, prendendo com palitos. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os filés por todos os lados até que o bacon esteja dourado. Depois de selar, reduza o fogo, tampe a panela e refogue por 12 minutos, virando de vez em quando. Desligue o fogo e retire os palitos. Sirva em seguida.
Filé-mignon suíno com molho de laranja
Ingredientes
- 2 medalhões de filé-mignon suíno
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os medalhões de filé-mignon e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os medalhões por todos os lados. Reduza o fogo, tampe a frigideira e refogue por 12 minutos, virando de vez em quando.
Enquanto isso, em uma panela, aqueça o suco de laranja com açúcar mascavo em fogo médio. Adicione o amido de milho dissolvido e mexa até engrossar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Retire os os medalhões de filé-mignon da frigideira, coloque-os em um prato e regue com o molho de laranja. Sirva em seguida.
Filé-mignon suíno ao curry
Ingredientes
- 1 kg de filé-mignon suíno
- 6 dentes de alho descascados e picados
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 colher de sopa de curry
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- 1 colher de sopa de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com sal, alho, cebola, pimenta-do-reino, noz-moscada, curry e páprica defumada. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha a carne sobre ela. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 2 horas. Passado esse tempo, remova o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.
Filé-mignon suíno ao molho de vinho tinto
Ingredientes
- 600 g de filé-mignon suíno
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 600 g de cogumelos frescos cortados em tiras
- 1 colher de chá de tomilho picado
- 2 colheres de chá de salsinha picada
- 1/2 cebola roxa
- 200 ml de vinho tinto
- 200 ml de água quente
- Suco de 1/2 limão
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com o auxílio de uma faca, retire o excesso de gordura da carne e disponha em uma panela. Regue com azeite de oliva e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e sele por todos os lados. Depois, transfira o filé-mignon para uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 220°C por 20 minutos. Retire do forno, cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 15 minutos. Corte a carne em tiras e reserve.
Enquanto isso, em um recipiente, misture a farinha de trigo e a manteiga até formar uma pasta homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola roxa. Acrescente os cogumelos, o alho, o tomilho e o sal. Refogue por 6 minutos e junte o vinho tinto. Cozinhe até a bebida evaporar por completo e acescente a água. Cozinhe por mais 5 minutos e coloque a mistura de farinha de trigo reservada. Mexa até dissolver completamente e inclua o suco de limão e a salsinha. Desligue o fogo e sirva a carne acompanhada com o molho.