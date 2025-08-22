5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

O filé-mignon suíno é uma carne macia, saborosa e versátil, capaz de elevar o seu jantar ao nível gourmet. Por isso, pratos preparados com essa proteína tornam-se refeições deliciosas e inovadoras, ideais tanto para o dia a dia em família quanto para receber convidados em casa. Pensando nisso, reunimos cinco receitas com ingredientes simples para você preparar com filé suíno e se surpreender com o resultado. Confira! Filé-mignon suíno com mostarda e mel Ingredientes 1 filé-mignon suíno limpo

4 colheres de sopa de mostarda

1 cebola cortada em cubos pequenos

2 colheres de sopa de mel

6 batatas bolinhas assadas

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Adicione o filé mignon e sele por todos os lados. Acrescente a cebola, reduza o fogo e tampe. Refogue até que a cebola forme um creme. Após, junte a mostarda, o mel e o molho inglês e cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo e sirva a carne com o molho por cima e as batatas ao redor.

Filé-mignon suíno com bacon Ingredientes 2 medalhões de filé-mignon suíno

4 fatias de bacon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva Modo de preparo Em um recipiente, coloque os medalhões de filé-mignon e tempere com com sal, pimenta-do-reino e alho. Após, enrole cada filé com duas fatias de bacon, prendendo com palitos. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os filés por todos os lados até que o bacon esteja dourado. Depois de selar, reduza o fogo, tampe a panela e refogue por 12 minutos, virando de vez em quando. Desligue o fogo e retire os palitos. Sirva em seguida. Filé-mignon suíno com molho de laranja Ingredientes 2 medalhões de filé-mignon suíno

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque os medalhões de filé-mignon e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os medalhões por todos os lados. Reduza o fogo, tampe a frigideira e refogue por 12 minutos, virando de vez em quando. Enquanto isso, em uma panela, aqueça o suco de laranja com açúcar mascavo em fogo médio. Adicione o amido de milho dissolvido e mexa até engrossar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Retire os os medalhões de filé-mignon da frigideira, coloque-os em um prato e regue com o molho de laranja. Sirva em seguida.