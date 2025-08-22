10 alimentos que pioram a pressão alta / Crédito: EdiCase Saude

A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde (MS). Embora o tratamento médico seja indispensável, a alimentação diária desempenha papel decisivo no controle da pressão. Para o cardiologista Dr. Roberto Yano, os hábitos à mesa podem funcionar tanto como aliados quanto como vilões da saúde cardiovascular. “Uma dieta equilibrada ajuda a controlar a pressão, mas determinados alimentos funcionam como gatilhos para o aumento da hipertensão e precisam ser evitados ou consumidos com muita moderação”, alerta o cardiologista.

A seguir, o Dr. Roberto Yano destaca os 10 alimentos que devem ser evitados por quem tem pressão alta. Confira! 1. Embutidos Salsicha, presunto, salame e linguiça possuem altas concentrações de sódio e conservantes que favorecem o aumento da pressão arterial. 2. Sal em excesso O consumo elevado de sal de cozinha ainda é o principal vilão. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de, no máximo, 5 gramas por dia. 3. Alimentos ultraprocessados Pratos prontos congelados, sopas instantâneas e fast food concentram sódio oculto, que muitas vezes passa despercebido pelo consumidor.

4. Refrigerantes e bebidas açucaradas O excesso de açúcar contribui para obesidade e resistência insulínica, condições que agravam a hipertensão. 5. Café e energéticos em excesso A cafeína em grandes quantidades pode elevar a pressão momentaneamente, sendo prejudicial para quem já apresenta diagnóstico de hipertensão. 6. Molhos industrializados Molho de soja, ketchup e molhos prontos são ricos em sódio, que aumenta a retenção de líquidos e eleva a pressão arterial.

7. Conservas e enlatados Milho-verde, ervilha, palmito e outros alimentos enlatados passam por processos que adicionam grandes quantidades de sal para preservação. 8. Queijos amarelos Queijos como parmesão, prato e cheddar têm alto teor de sódio e gorduras saturadas, impactando diretamente a pressão. 9. Pães industrializados Mesmo não sendo salgados, pães de forma e bisnagas contêm sódio adicionado, que pode somar à ingestão diária.