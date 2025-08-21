Descubra a personalidade do signo do Galo no Horóscopo Chinês / Crédito: EdiCase Astrologia

O Galo, décimo signo do horóscopo chinês, é conhecido pela disciplina e bondade, mas também pela tendência a críticas e ao sofrimento diante da rejeição. Quando usa suas qualidades com praticidade e evita comparações, o nativo pode alcançar muito sucesso. “Desenvolver autoestima é uma das grandes tarefas de quem nasce no ano do Galo”, diz Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. O signo corresponde a Virgem no zodíaco ocidental, tem polaridade Yin, é regido por Vênus e tem como elemento o metal. Suas cores são azul-marinho e verde, as pedras da sorte são ágata e turmalina, e o número da sorte é 5.

Quem são os nativos de Galo? Os nativos do signo de Galosão as pessoas nascidas nas seguintes datas: De 22/01/1909 a 09/02/1910;

De 08/02/1921 a 27/01/1922;

De 26/01/1933 a 14/02/1934;

De 13/02/1945 a 01/02/1946;

De 31/01/1957 a 17/02/1958;

De 17/02/1969 a 05/02/1970;

De 05/02/1981 a 24/01/1982;

De 23/01/1993 a 09/02/1994;

De 09/02/2005 a 28/01/2006;

De 28/01/2017 a 18/02/2018. Se você nasceu entre 17h00 e 19h00, o seu ascendente é o Galo. Como são os nativos de Galo? Segundo Victor Souza, tarólogo e numerólogo, os nascidos no signo de Galo são hábeis para ganhar dinheiro e movidos por um desejo interior de atingir a perfeição, inclusive no plano espiritual. “Porém, prezam pela simplicidade em relação aos bens materiais, pois não se deixam ofuscar pelo luxo ou posse”, afirma. Características marcantes Dentre as virtudes do signo de Galo está a bondade, a estima pela boa educação, pelo refinamento e pela polidez. O tarólogo acrescenta que estes nativos apreciam novidades e se entregam à vida com um entusiasmo contagiante. Ademais, podem ter dificuldade para lidar com as críticas.