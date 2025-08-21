7 receitas de pão fit sem glúten / Crédito: EdiCase Culinaria

O crescente interesse por uma alimentação saudável e balanceada tem impulsionado muitas pessoas a buscarem opções que se alinhem a um estilo de vida mais ativo e consciente. Nesse contexto, os pães fitness sem glúten se destacam como uma alternativa saborosa e nutritiva. Isso porque eles são preparados com ingredientes leves e ideais para quem deseja manter a forma sem abrir mão do prazer de comer bem. A seguir, confira como preparar algumas opções de pães fit sem glúten para incluir na dieta!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pão de aveia Ingredientes 1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 colher de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de aveia em flocos sem glúten

1 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 20 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. Pão de grão-de-bico Ingredientes 100 g de grão-de-bico cozido e sem casca

cozido e sem casca 200 g de farinha de arroz

100 g de amido de milho

90 g de polvilho doce

1 colher de sopa de xilitol

20 g de fécula de batata

1 colher de sopa de fermento biológico seco

7 g de fermento químico em pó

5 g de goma xantana

350 ml de água

30 ml de azeite

1 ovo

Sal a gosto

Farinha de arroz para enfarinhar

Azeite para untar Modo de preparo No liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes secos, exceto o sal, e mexa para incorporar. Acrescente o ovo, o sal e, aos poucos, a água e o azeite. Misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. Pão de batata-doce Ingredientes 3 ovos

250 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de aveia em flocos sem glúten

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

10 g de fermento biológico seco

1/2 colher de chá de goma xantana

Farinha de arroz para enfarinhar

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento biológico, e misture. Adicione os ingredientes líquidos e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e misture para incorporar. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno a 180 ºC até dobrar de tamanho e dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. Pão de beterraba Ingredientes 1 beterraba descascada, picada e cozida

descascada, picada e cozida 1 xícara de chá de fécula de batata

1 xícara de chá de farinha de quinoa

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de farinha de aveia sem glúten

1 xícara de chá de água do cozimento da beterraba

1 e 1/4 de colher de chá de sal

10 g de fermento biológico seco

1 colher de sopa de xilitol

2 colheres de sopa azeite

Farinha de arroz para enfarinhar

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e a água do cozimento da beterraba e misture. Reserve. No liquidificador, coloque a beterraba e o azeite e bata até ficar homogêneo. No recipiente com o fermento, coloque o restante dos ingredientes secos e o purê de beterraba e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.