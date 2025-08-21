5 truques para manter os cachos perfeitos no day after / Crédito: EdiCase Beleza

O day after é o momento em que os cachos acordam após um dia ou noite de descanso — e é comum surgirem dúvidas sobre como preservá-los sem perder a forma. Nessa fase, os fios revelam sua textura natural, mas também podem apresentar frizz, volume extra ou ondulações menos definidas. Com os cuidados corretos, porém, o dia seguinte pode se transformar no melhor aliado dos cabelos cacheados, destacando a definição, preservando a maciez e garantindo um visual bonito. Miltinho Mello, especialista em cabelos cacheados e técnico da Ecosmetics, destaca a importância de uma rotina de cuidados que mantenha a definição e a saúde dos fios. “O day after é uma oportunidade perfeita para revitalizar os cachos e garantir que eles fiquem bonitos e bem cuidados”, afirma o especialista.

1. Higienização e hidratação são fundamentais Utilize um spray de água ou um leave-in hidratante para reidratar os fios. Isso ajuda a devolver a umidade e a maciez aos cachos. 2. Desembarace com cuidado Use um pente de dentes largos ou os dedos para desembaraçar os cabelos, começando pelas pontas e subindo em direção à raiz. Isso evita a quebra e mantém a definição. 3. Revitalize os cachos Aplique um pouco de creme para pentear ou ativador de cachos nas áreas que precisam de mais definição.

4. Finalização com estilo Para um toque extra, utilize um difusor ao secar os cabelos ou amasse os fios com as mãos para dar mais volume e forma aos cachos. 5. Proteção noturna Para preservar os cachos durante a noite, use uma fronha de cetim ou faça um coque solto. Isso ajuda a evitar o frizz e mantém a definição por mais tempo. Miltinho Mello também ressalta a importância de conhecer o próprio tipo de cabelo e adaptar as dicas às necessidades individuais. “Cada cabelo é único, e encontrar a rotina ideal pode fazer toda a diferença”, conclui o especialista.