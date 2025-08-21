5 dicas de arquitetura para transformar sua casa / Crédito: EdiCase Decoracao

Nunca se falou tanto em morar bem. O mercado brasileiro de design e arquitetura cresce em média 8% ao ano e deve faturar cerca de R$ 22,5 bilhões em 2025, segundo levantamento da KPMG (consultoria empresarial) e da Associação Brasileira de Empresas de Design (ABEDESIGN). Além disso, serviços de projeto de arquitetura registraram alta de 12,7 % no faturamento entre 2022 e 2023, de acordo com dados da Contabilizei (escritório de contabilidade). Para o arquiteto Marcos Serrano Miralles, o aumento na procura mostra que ter um projeto de interiores deixou de ser luxo e virou estratégia de valorização do imóvel e da qualidade de vida. “Quando um espaço é pensado por um profissional, tudo funciona melhor: a circulação, a iluminação, o uso dos materiais. O resultado é um lar que reflete o estilo de vida do morador e melhora seu dia a dia”, afirma o arquiteto.

Etapas para planejar e executar um projeto de interiores Segundo o arquiteto Marcos Serrano Miralles, todo projeto deve começar com um briefing detalhado, etapa em que ele investiga o estilo de vida do cliente para compreender hábitos, rotina e expectativas. A partir dessas informações, elabora um estudo preliminar e um moodboard, reunindo referências visuais, paletas de cores e combinações de texturas capazes de traduzir a identidade do futuro lar. Na sequência, o trabalho avança para o projeto executivo, que inclui plantas técnicas, cortes, detalhamento de iluminação, elétrica e hidráulica — um verdadeiro mapa completo da obra. Esse nível de planejamento, destaca Miralles, é essencial para garantir precisão, reduzir riscos e evitar retrabalhos durante a execução. Uma etapa que o arquiteto considera essencial é o circuito de lojas com os clientes. Ele organiza visitas presenciais para escolher móveis, acabamentos, revestimentos e peças de decoração. "Essa experiência permite que o cliente toque, veja de perto e sinta segurança na escolha. É nesse momento que o projeto ganha vida", explica o arquiteto. Depois de alinhados orçamento e cronograma, o arquiteto acompanha a execução da obra, garantindo que cada detalhe siga o que foi planejado. Para Marcos Serrano Miralles, esse processo integrado é o que transforma um projeto em um verdadeiro sucesso.

“Um bom projeto evita gastos desnecessários, traz conforto e ainda valoriza o imóvel no mercado. Cada decisão feita no papel e confirmada nas lojas reduz problemas e entrega exatamente o que o cliente imaginou”, conta o profissional. Dicas para transformar sua casa Comece pelo seu estilo de vida: antes da paleta de cores, pense em como você vive e o que espera do espaço; Não pule o projeto executivo: ele é o mapa que guia toda a obra e evita desperdícios; Escolha bons materiais e mão de obra qualificada: economia mal planejada sai caro depois; Inclua um elemento surpresa: uma obra de arte, peça de design ou cor ousada pode se tornar o destaque do ambiente; Conte com um profissional desde o início: mesmo reformas pequenas ganham funcionalidade e valor quando bem planejadas. O conceito de morar bem está em alta porque o lar deixou de ser apenas um espaço funcional e passou a ser um reflexo da personalidade e do bem-estar dos moradores. Pesquisas recentes sobre comportamento habitacional no Brasil, como o levantamento do Instituto Qualibest (consultoria de marketing) em parceria com a Bento Azevedo Imóveis, realizado em 2024, mostram que 62 % dos entrevistados já consideram a casa um “refúgio” e valorizam ambientes personalizados e multifuncionais. “Morar bem é ter espaços que acolhem e inspiram. Quando o projeto é feito com cuidado, cada detalhe transforma a experiência de viver no próprio lar”, finaliza Marcos Serrano Miralles.