Enxaqueca: alimentos que aliviam e os que pioram as crises / Crédito: EdiCase Saude

Dores latejantes, sensibilidade à luz e ao som, náuseas e dificuldade de concentração são alguns dos sintomas da enxaqueca — condição neurológica que atinge milhões de brasileiros. Embora os medicamentos sejam frequentemente usados para controlar as crises, a alimentação também exerce papel fundamental, podendo aliviar ou intensificar os sintomas. Para auxiliar no manejo da enxaqueca, o médico da dor Dr. Felipe Brambilla lista cinco alimentos que ajudam a reduzir os sintomas e cinco que devem ser evitados. Confira

Segundo o médico, manter uma alimentação equilibrada, com horários regulares e boahidratação, ajuda a prevenir desequilíbrios no organismo que favorecem o aparecimento das dores. Entre os alimentos indicados para incluir na dieta ele lista: Gengibre; Peixes ricos em ômega-3 (como salmão e sardinha); Vegetais verdes escuros (espinafre, couve); Sementes e oleaginosas (chia, linhaça, castanhas); Água (hidratação constante é fundamental). Por outro lado, também é importante ficar atento a alguns vilões, cujas substâncias químicas e estimulantes podem afetar o sistema nervoso, como: Queijos curados (parmesão, gorgonzola); Embutidos (presunto, salame, salsicha); Chocolate em excesso; Café ou bebidas com muita cafeína; Adoçantes artificiais (como aspartame). Consulte um especialista O acompanhamento médico é essencial para avaliar cada caso. Por isso, antes de incluir ou cortar alimentos da dieta, busque orientação profissional para identificar o que realmente pode ajudar ou funcionar como gatilho no seu organismo.