5 dicas para economizar na conta de luz de forma sustentável / Crédito: EdiCase Empreendeer

Com o aumento constante das tarifas de energia, muitas famílias brasileiras buscam alternativas para economizar na conta de luz sem perder qualidade de vida. Felizmente, pequenas mudanças de hábito e a adoção de práticas mais conscientes podem fazer toda a diferença. Além de aliviar o peso no orçamento, essas atitudes contribuem para a preservação do meio ambiente, mostrando que economia e sustentabilidade podem caminhar juntas. “O consumo consciente de energia é uma das formas mais eficazes de contribuir para a sustentabilidade. Quando reduzimos o desperdício em nossas casas, não apenas economizamos dinheiro, mas também diminuímos a pressão sobre o sistema elétrico nacional e reduzimos a necessidade de acionamento de termelétricas, que são mais poluentes”, explica Lucio Vicente, Diretor Geral do Instituto Akatu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, confira 5 estratégias práticas que vão transformar sua relação com o consumo de energia! 1. Troque lâmpadas convencionais por LED A substituição das lâmpadas convencionais por LED é uma das mudanças mais impactantes que você pode fazer. Apesar do investimento inicial mais alto, essas lâmpadas consomem até 80% menos energia que as incandescentes e duram muito mais tempo. Segundo dados da Abilumi (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação), uma lâmpada incandescente de 60W corresponde a uma fluorescente compacta de 15W e a uma LED de 9W, todas com fluxo luminoso semelhante. Além da economia, as lâmpadas LED não emitem calor excessivo, contribuindo para um ambiente mais fresco e reduzindo a necessidade de ventilação adicional. 2. Desligue aparelhos do standby Muitas pessoas não sabem, mas os aparelhos em modo standby (aquela luzinha vermelha que fica acesa) continuam consumindo energia mesmo quando não estão sendo usados. Esse “consumo fantasma” representa um gasto desnecessário na conta de luz.

A solução é simples: retire da tomada televisores, computadores, micro-ondas, cafeteiras e outros equipamentos quando não estiverem em uso. Para facilitar, use filtros de linha com botão liga/desliga, permitindo cortar a energia de vários aparelhos de uma só vez. 3. Otimize o uso da geladeira A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia em casa, já que funciona 24 horas por dia. Pequenos ajustes no seu uso podem gerar economia significativa: Evite abrir a porta desnecessariamente ou deixá-la aberta por muito tempo;

Não coloque alimentos quentes diretamente na geladeira;

Verifique regularmente o estado da borracha da porta. Conforme informações da Brastemp (marca brasileira de eletrodomésticos), a cada vez que a geladeira é aberta, ela recebe ar quente e precisa consumir mais energia para estabilizar a temperatura interna.

4. Reduza o tempo de banho O chuveiro elétrico é frequentemente o campeão de consumo energético residencial. Outras estratégias incluem: Usar a temperatura “verão” sempre que possível;

Instalar um chuveiro com regulagem de fluxo;

Considerar a instalação de aquecimento solar para residências com maior consumo. 5. Aproveite a luz natural e gerencie melhor os eletrodomésticos Maximize o uso da luz natural mantendo cortinas e janelas abertas durante o dia. Para os aparelhos de maior consumo, como máquina de lavar e ferro de passar, adote a estratégia do uso concentrado: Acumule roupas para lavar tudo de uma vez;

Passe várias peças em sequência para aproveitar o ferro já aquecido;

Use a máquina de lavar em horários de tarifa mais baixa (se você tiver tarifa branca);

Seque roupas no varal sempre que possível, evitando a secadora. “A combinação dessas práticas pode resultar em uma redução significativa na conta de luz, sem comprometer a qualidade de vida. É uma forma inteligente de economizar sendo mais consciente ambientalmente”, conclui Lucio Vicente.

Um futuro mais sustentável começa em casa Adotar hábitos de consumo consciente de energia não é apenas uma questão econômica, mas também ambiental. Cada quilowatt-hora economizado representa menor pressão sobre os recursos naturais e redução na emissão de gases de efeito estufa. Segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a troca de geladeiras velhas por modelos mais eficientes pode reduzir o consumo médio de energia de 75 kWh para até 25 kWh ao mês. Dados do PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) indicam que o consumo de energia elétrica no Brasil em prédios residenciais e comerciais corresponde a 50% do total de energia elétrica utilizada no país. A mudança de comportamento em relação ao consumo de energia é um investimento no futuro — tanto financeiro quanto ambiental. Pequenas ações diárias se transformam em grandes resultados no final do mês e contribuem para um planeta mais sustentável para as próximas gerações.