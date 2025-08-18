Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

6 motivos para incluir a beterraba na dieta

Especialista explica os benefícios de incluir esse alimento em uma dieta equilibrada
Originária do Mediterrâneo e Norte da África, a beterraba é rica em nitratos naturais, betalaínas e vitaminas. Essa raiz de cor vibrante vem ganhando destaque nas dietas por seu potencial em aumentar a resistência física e beneficiar a saúde cerebral.

Um estudo publicado no Journal of Nutrition (2024) mostrou que o consumo diário de suco de beterraba pode reduzir a pressão arterial sistólica. Outra pesquisa, da Universidade de Exeter, no Reino Unido, demonstra que ingerir suco de beterraba antes de atividades físicas melhora a oxigenação muscular e pode aumentar a resistência em até 16% em exercícios de alta intensidade.

“A beterraba é um verdadeiro alimento funcional. Ela oferece nutrientes essenciais e compostos bioativos que atuam de forma integrada na prevenção de doenças e na melhora do desempenho físico”, destaca o Prof. Dr. Durval Ribas Filho — médico nutrólogo, fellow da Obesity Society FTOS (USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante CBN 2025.

Motivos para incluir a beterraba na dieta

O especialista lista 6 motivos para incluir a raiz na dieta:

  1. Protege o coração: melhora a circulação e ajuda a controlar a pressão arterial;
  2. Mais energia e resistência: é um alimento ideal para quem pratica esportes ou quer mais disposição;
  3. Cérebro ativo: o consumo equilibrado estimula o fluxo de sangue no cérebro, beneficiando a memória;
  4. Proteção do fígado: é rica em betaína, que contribui para prevenir gordura hepática;
  5. Combate ao envelhecimento precoce: rica em antioxidantes como betalaínas e vitamina C, a beterraba ajuda a neutralizar radicais livres, protegendo as células e prevenindo danos que aceleram o envelhecimento;
  6. Intestino saudável: a ingestão regular pode aumentar a quantidade de bactérias probióticas, favorecendo um ambiente intestinal mais equilibrado e contribuindo não só para a digestão, mas também para a imunidade e o metabolismo.

A beterraba pode ser consumida de diversas formas: crua, ralada em saladas; cozida com casca, para preservar os nutrientes; ou em sucos combinados com frutas como laranja e maçã. Os talos e folhas também são nutritivos, ricos em fibras, cálcio e ferro, podendo ser refogados ou incorporados em omeletes. “O consumo regular é importante. Em média, três porções por semana já trazem impacto na saúde cardiovascular e no desempenho físico”, recomenda o médico nutrólogo Durval Ribas Filho.

Há contraindicações?

Embora a beterraba seja segura para a maioria das pessoas, há casos em que é preciso moderação, tais como:

  • Cálculos renais de oxalato: a beterraba é rica em oxalatos, que podem favorecer pedras nos rins em indivíduos predispostos;
  • Pressão baixa: seu efeito vasodilatador pode acentuar a hipotensão;
  • Controle da glicemia: contém açúcares naturais que devem ser contabilizados por diabéticos, especialmente em sucos concentrados;
  • Beeturia: alteração da cor da urina e fezes, geralmente inofensiva à saúde, mas que pode assustar.

Por Andréa Simões

