5 pratos leves e nutritivos para o jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

Durante a dieta, pode parecer difícil preparar refeições leves e saudáveis com legumes e vegetais. Porém, é totalmente possível fazer pratos gostosos e nutritivos com alimentos que ajudam a manter o bem-estar do corpo, basta utilizar a criatividade. E o melhor: você nem precisa de muita experiência na cozinha para isso. Para ajudá-lo nessa tarefa, selecionamos 5 receitas deliciosas e fáceis para preparar em casa. Confira! Creme de couve-flor com ora-pro-nóbis Ingredientes 250 g de farinha de trigo integral

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 l de leite

1 couve-flor cozida e picada

2 xícaras de chá de ora-pro-nóbis

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por 1 minuto. Após, retire as folhas da panela e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a farinha de trigo e o leite e cozinhe até obter uma textura cremosa. Disponha a couve-flor na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte as folhas de ora-pro-nóbis e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Omelete de forno Ingredientes 4 ovos

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de aveia

1 pimentão verde sem sementes picado

1 cebola descascada e picada

2 folhas de couve picada

Sal a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque os ovos e o sal e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione os demais ingredientes e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma assadeira com azeite, disponha os ovos sobre ela, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida. Berinjela grelhada com molho de iogurte Ingredientes 2 berinjelas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

170 g de iogurte natural

natural 1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Cebolinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Lave e corte a berinjela em fatias de cerca de 1 cm. Salpique sal e deixe descansar por 10 minutos para retirar o amargor. Depois, enxágue e seque com papel-toalha. Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio. Pincele as fatias de berinjela com azeite e grelhe por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem macias e douradas. Tempere com pimenta-do-reino. Em uma tigela pequena, misture o iogurte, o alho, o suco de limão e a cebolinha. Ajuste o sal se necessário. Coloque as fatias de berinjela grelhadas em um prato e regue com o molho de iogurte. Sirva em seguida. Panqueca recheada com legumes Ingredientes Massa 2 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de caldo de carne caseiro

Azeite para untar Recheio

1 cenoura descascada e cortada em tiras

descascada e cortada em tiras 350 g de ervilha cozida

100 g de vagem cozida

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque o caldo de carne, os ovos e o azeite e bata bem. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Frite até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve. Recheio