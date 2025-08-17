Tarot semanal: previsão para os signos de 18 a 24 agosto de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

Ao longo da semana, a energia astral favorecerá descobertas pessoais, aprofundamento de laços e clareza para lidar com questões práticas. Alguns momentos poderão pedir mais persistência, outros incentivarão a leveza e o prazer de compartilhar experiências. Estar aberto a ouvir e também a se posicionar será fundamental para transformar aprendizados em resultados reais. Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Áries – Cavaleiro de Espadas A semana começará intensa e rápida, do jeito que você gosta. Será hora de agir, mas cuidado para não atropelar meio mundo no caminho! Siga com o coração aberto, mas lembre-se de respirar antes de tomar qualquer decisão. Touro – Rainha de Espadas Sua clareza mental estará afiada e sagaz. Será uma semana para cortar excessos, definir limites e dizer “não” sem culpa. Você vai se sentir mais leve quando colocar as coisas no lugar. Acredite! Gêmeos – Oito de Ouros A semana será marcada por aprendizado e dedicação. Você terá a satisfação de fazer as coisas bem feitas, se aprimorar e mostrar que seu esforço não é brincadeira. Capriche: os resultados serão positivos e você colherá bons frutos! Câncer – Cavaleiro de Copas O romantismo estará no ar, e você poderá se ver inspirado ou inspirando alguém. Convites, mensagens fofas e gestos gentis deixarão seu coração quentinho. Viva esse clima sem medo e abrace seus sentimentos.

Leão – Sete de Paus Nesta semana, será preciso defender suas ideias com determinação, coragem e bastante carisma. Mas relaxe: você tem talento de sobra para manter seu destaque e mostrar que seu brilho não se apaga fácil! Virgem – Dez de Ouros A semana será de estabilidade e sensação de segurança. Poderá haver momentos especiais em família, conquistas materiais ou simplesmente aquele suspiro de “as coisas estão no eixo”. Aproveite e pegue leve. Libra – Três de Paus Novos planos no horizonte! Será hora de olhar além e preparar o próximo passo. Não se apresse, a paciência agora abrirá portas bem maiores lá na frente!

Escorpião – Oito de Espadas A sensação de estar preso poderá aparecer, mas será só impressão. Muitas dessas amarras são mentais. Se olhar de outro ângulo, você verá que o caminho está ali, só esperando sua decisão de andar. Sagitário – O Sol Alegria, vitalidade e calor humano! A semana trará momentos felizes e a sensação de que “a vida é boa, sim!”. Aproveite para compartilhar essa luz com quem estiver por perto e pare de reclamar. Capricórnio – O Hierofante Tradição e aprendizado andarão juntos para você. Poderá ser um conselho valioso, um mestre que surgirá ou até um curso que abrirá sua mente. Ouça com atenção e absorva. Resgate seus estudos!

Aquário – Cinco de Copas Nesta semana, poderá surgir um momento de frustração ou saudade, mas não se prenda só ao que deu errado. Levante a cabeça e veja o que ainda está de pé. Tem mais coisa boa do que você imagina. Peixes – Nove de Paus Persistência será a palavra da vez. Você poderá se sentir cansado(a), mas perceberá também que está quase chegando lá. Respire, se apoie no que já construiu e siga firme, porque vale a pena. Você é forte! Victor Valentim