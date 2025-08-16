4 orações poderosas para o Dia de São Roque / Crédito: Edicase Entretenimento

O Dia de São Roque é celebrado anualmente pelos fiéis em 16 de agosto. A data, tradicional no calendário religioso, homenageia o santo padroeiro dos inválidos e dos cirurgiões que, segundo a história, dedicou a vida a cuidar dos doentes e a levar a palavra de Deus. Nascido em uma família rica e nobre, São Roque, também conhecido como Roch de Montpellier, viveu no século XIV, na cidade francesa de Montpellier. Após ficar órfão, abandonou suas riquezas e seguiu os ensinamentos religiosos de sua mãe. Durante o período em que a peste-negra dizimava metade da população, São Roque tornou-se famoso por seu poder de curar os doentes fazendo o sinal da cruz.

Celebração a São Roque Apesar de São Roque ser frequentemente associado à Igreja Católica, ele também é celebrado em religiões como a Umbanda e o Candomblé, e ficou sincretizado pelos praticantes dessas religiões na figura do orixá Obaluaiê ou Omolú, responsável pela cura de doenças. Orações a São Roque A seguir, confira 5 orações para celebrar o Dia de São Roque! 1. Oração de São Roque para cura São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas. Por isso, hoje, rezo especialmente por uma pessoa muito querida (dizer o nome da pessoa), para que fique livre do seu mal. Enquanto eu estiver em condições de me dedicar aos meus irmãos, proponho-me ajudá-los em suas reais necessidades, aliviando um pouco o seu sofrimento.

São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais e defendei a todos das doenças e dos perigos. Amém. 2. Oração a São Roque para cura de animais Oh, São Roque! Deus te curou pela intervenção divina por meio de um cachorro, que te ajudou a sobreviver a uma terrível doença. Ele lhe ensinou o amor que você pode ter pelos animais e deu o dom de protegê-los e curá-los.

Falo-te hoje, São Roque, porque o meu cachorro está gravemente doente e requer a sua intervenção divina para a sua completa cura. Protetor dos cães, você tem dedicado seu trabalho para defendê-los de todo o mal e eu te imploro hoje, salve meu cão (dizer o nome do cachorro). Ele foi meu fiel companheiro de aventuras, ensinou-me o que significa o verdadeiro amor e não posso deixar de suplicar que elimine de seu corpo a doença que o faz sofrer.

Ele não demonstra, mas sei que está cansado de lutar, por isso peço-lhe que lhe dê força para continuar lutando. Amém! 3. Oração a São Roque contra doença Ó São Roque, tu que deixaste a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes. Não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende as nossas criações da peste e da doença.