Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de agosto de 2025

Nesta semana, o Sol deixará o signo de Leão e entrará no de Virgem. Além disso, o Astro-Rei fará quadratura com Urano. Esses movimentos indicarão imprevistos, o que provocará desconfortos ou rupturas. Logo, será necessário exercer a flexibilidade. Mercúrio em Leão entrará em conjunção com a Lua no meio da semana, permitindo que as conversas se tornem mais sinceras. No entanto, o planeta também fará oposição a Mercúrio, sugerindo revelações ou confrontos verbais carregados de intensidade.

Por sua vez, Vênus em Câncer fará oposição a Plutão, indicando tensões e crises nos relacionamentos. Questões relacionadas ao controle, ciúme ou transformações emocionais poderão vir à tona, exigindo muita coragem. Além disso, Marte em Libra estará em oposição a Saturno e Netuno, trazendo possíveis dificuldades para agir com clareza, bem como uma sensação de bloqueio. Nesse cenário, será preciso evitar decisões impulsivas e buscar se ajustar às limitações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries Nesta semana, haverá a necessidade de alterar a rotina ou determinados ambientes. Por outro lado, as mudanças poderão gerar desconfortos ou tensões. Logo, acalme os ânimos e evite decisões impulsivas.

Nos relacionamentos e parcerias, nem tudo estará sob o seu controle — busque aceitar isso para manter a harmonia. Ainda nesse setor, a busca por conexões profundas revelará conflitos ocultos ou expectativas mal resolvidas. Nesse caso, o diálogo será o seu melhor aliado. Por fim, ainda neste período, surgirão ideias criativas, mas você precisará lidar com críticas. Touro Você se envolverá bastante com os assuntos familiares e com certas lembranças. Neste período, conflitos poderão surgir, especialmente em conversas que tragam à tona sentimentos antes não expressados. Isso provocará tensões e pedirá muita flexibilidade e escuta. No setor profissional, o ritmo ficará bastante intenso. Logo, procure agir com estratégia, cuidando do bem-estar e evitando assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir. Esta será uma semana favorável para transformar os hábitos e padrões que já não servem.

Gêmeos Assuntos ligados à família ou ao passado trarão surpresas, exigindo uma nova forma de lidar com o cotidiano. Ademais, emoções intensas possivelmente surgirão em conversas profundas. Como resultado dessas energias, você tenderá a estar mais sensível e reflexivo(a), o que poderá gerar tanto clareza quanto tensão. Procure, nesse contexto, ter cuidado com as reações impulsivas ao se sentir pressionado(a) emocionalmente. No campo afetivo, haverá conexões intensas. No entanto, também existirá a possibilidade de desafios ligados ao excesso de expectativas e aos limites do outro. Nesse cenário, o ideal será que busque leveza nas trocas, mas sem fugir dos assuntos importantes. Câncer A sua mente estará bastante afiada e cheia de ideias, o que levará a conversas profundas. Entretanto, você deverá ter cuidado com as reações impulsivas na comunicação, pois elas poderão acarretar mal-entendidos. Ademais, possivelmente ocorrerão mudanças na rotina, em deslocamentos ou na forma como se expressa, o que provocará tensão, mas também abrirá espaço para novos ares.

Nas finanças e nos valores pessoais, haverá a possibilidade de desafios que exigirão que tenha mais consciência sobre como investe as energias e os recursos. Já no ambiente familiar, será possível que ocorram conflitos devido às diferenças de visão ou responsabilidades mal distribuídas. Leão Você desejará afirmar o seu valor, tanto no aspecto material quanto pessoal. Contudo, ocorrerão mudanças desafiadoras, o que exigirá flexibilidade. Também será possível que assuntos financeiros ou ligados à autoestima peçam decisões mais conscientes. Ademais, emoções profundas poderão ressurgir por meio das interações cotidianas. Nesse cenário, procure tomar cuidado com as reações impulsivas, evitando confrontos diretos e buscando clareza antes de tirar conclusões precipitadas. Por fim, haverá certa cobrança em relação a tarefas diárias e responsabilidades acumuladas, o que o(a) deixará sobrecarregado(a).