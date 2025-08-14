Signo de Virgem: características, comportamento e desafios dos virginianos / Crédito: EdiCase Astrologia

Os virginianos precisam que tudo esteja em ordem e no seu devido lugar, pois sabem que somente assim será possível alcançar seu melhor potencial. “O signo de Virgem representa a natureza pura de cada aspecto existente no planeta em sua função real e, por reconhecer isso, está sempre em busca da sua perfeição”, ressalta Thaís Mariano. Estão sempre buscando aperfeiçoar suas ações e o ambiente ao redor. Gostam de se sentir úteis Os virginianos estão sempre prontos para ajudar quem precisa. “Funcionam quase como um catálogo ambulante, conhecem informações sobre as mais variadas áreas. Para eles, é essencial sentir-se úteis no que fazem”, detalha a astróloga.

No entanto, essa busca pela perfeição pode levá-los a se cobrarem demais e, às vezes, a cobrar os outros também. Segundo Thaís Mariano, os virginianos só se sentem satisfeitos quando tudo acontece da forma que aprenderam ser a melhor — seja em ações do dia a dia ou em aspectos mais importantes da vida. Simbologia de Virgem Virgem é o sexto signo do zodíaco e o segundo da tríplice de Terra. Além disso, é um signo mutável, presente no período de transição entre as estações. "Por isso, apesar de ser um signo de Terra, é adaptável e maleável", enfatiza Thaís Mariano. Simboliza a fertilidade O signo de Virgem é representado por uma mulher, símbolo de fertilidade e da capacidade de permitir que a natureza mais pura floresça, trazendo ao mundo o que é necessário. "Virgem fala sobre a essência das coisas que estão sempre se aprimorando e aperfeiçoando para oferecer, em toda a sua potência, aquilo que é essencial", explica a astróloga. Desafios dos virginianos Assim como todos os signos do zodíaco, Virgem também tem características que precisa desenvolver. Conforme explica Thaís Mariano, a necessidade de controle é um dos grandes problemas dos virginianos.

“Esse aspecto os leva a vários outros comportamentos, como manias, TOCs, inseguranças, medo de errar, e pessimismo, fazendo com que, muitas vezes, se tornem pessoas desmotivadoras ou tão preocupadas com o que precisam controlar que, consequentemente, deixam de valorizar os bons momentos e os bons aspectos de si e dos outros”, comenta a astróloga. Se culpam pelo prazer Um dos maiores desafios que os virginianos podem enfrentar é a culpa pelo prazer. Devido à energia excessiva usada para analisar, categorizar e aperfeiçoar, as pessoas desse signo encontram dificuldades para se permitirem momentos de diversão. Dentro da culpa pelo prazer, surge outro desafio: a autossabotagem. “Ela é muito clara e presente na maioria dos virginianos, o que faz com que se privem das conquistas merecidas”, analisa Thaís Mariano. Mulher de Virgem A mulher do signo de Virgem se destaca pela inteligência e pelo senso de realidade. Ela consegue manter os pés no chão, se adaptar e encontrar soluções para os mais diversos problemas. No entanto, quando não tem a oportunidade de se aprimorar, pode se tornar ranzinza, crítica e de difícil convivência. “Portanto, o mais adequado é que ela exerça todo o seu potencial na área que escolher, plenamente consciente de sua força”, recomenda a astróloga.

Possui a necessidade de controle Segundo Thaís Mariano, essa mulher tem medo de lidar com situações que mexem com as suas emoções e retiram o seu aparente controle. “Por isso, não é raro que ela acabe se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, complementa. Pode se tornar influenciável Devido à baixa autoestima, à autocrítica e à grande capacidade de adaptação, a virginiana pode acabar cedendo excessivamente às vontades alheias, afastando-se de seus próprios ideais. “Esse é um cuidado que a mulher de Virgem precisa sempre ter: aprender o limite na hora de ceder”, alerta a astróloga. Homem de Virgem O homem de Virgem costuma ser sensível e vulnerável. Caso isso não seja trabalhado de forma eficiente, ele pode criar diversas barreiras para se defender. Costuma ser muito crítico e exigente com os outros e consigo.

“Ele gosta de tudo correto e em seu devido lugar”, comenta Thaís Mariano. Contudo, é muito prestativo. Gosta de estar presente, de ajudar a resolver os problemas, ser útil e de compartilhar todo o conhecimento adquirido”, pontua. Tem dificuldades para lidar com a sensibilidade O homem de Virgem apresenta uma relação estreita e complicada com o seu lado sensível. “Quando não lhe é permitido deixar aflorar a sensibilidade, ele entra em seu pior aspecto, podendo se tornar insuportável e tentar controlar tudo e todos”, destaca a astróloga. No entanto, se o lado sensível for trabalhado, pode se tornar uma pessoa incrível. Não lida bem com as críticas O virginiano, segundo Thaís Mariano, é objetivo e realista, o que pode fazê-lo parecer indelicado aos olhos dos outros. Além disso, o homem desse signo tende a ser resistente às críticas alheias, já que, internamente, está constantemente se autocriticando e tentando esconder suas imperfeições.