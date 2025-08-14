6 dicas de decoração para renovar imóveis antigos / Crédito: EdiCase Decoracao

Transformar imóveis antigos em espaços cheios de personalidade é um exercício de criatividade e sensibilidade. Cada parede, detalhe arquitetônico e marca do tempo carrega histórias que podem ser valorizadas e reinterpretadas para criar ambientes únicos. O segredo está em enxergar o potencial por trás do desgaste, preservando o charme original enquanto se imprime um novo estilo. A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, compartilha 6 dicas essenciais para quem deseja transformar um imóvel antigo em um lar cheio de personalidade sem abrir mão da funcionalidade. Confira!

1. Valorize os elementos originais Reaproveitar pisos de taco de madeira ou os tradicionais revestimentos de pastilha no banheiro é uma maneira de manter viva a memória da casa. Além de trazer autenticidade, esses detalhes acrescentam um charme atemporal aos ambientes. 2. Aproveite a luz natural Os amplos janelões são grandes trunfos de imóveis antigos. Usar essa entrada de luz natural a favor do bem-estar amplia os espaços e torna os ambientes mais agradáveis e energizantes. 3. Pinte as paredes com tons claros Tons neutros nas paredes ajudam a não sobrecarregar os cômodos e favorecem a sensação de amplitude. Eles também permitem ousar em elementos decorativos, como luminárias, quadros e vasos, que podem ganhar destaque com mais equilíbrio. 4. Reutilize móveis vintage com personalidade Peças antigas carregam histórias e adicionam identidade ao décor. Reaproveitar móveis vintage, além de ser sustentável, traz memória afetiva e torna o espaço mais único.