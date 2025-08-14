6 dicas de decoração para renovar imóveis antigos 

6 dicas de decoração para renovar imóveis antigosArquiteta ensina como transformar os ambientes de forma simples e prática
Transformar imóveis antigos em espaços cheios de personalidade é um exercício de criatividade e sensibilidade. Cada parede, detalhe arquitetônico e marca do tempo carrega histórias que podem ser valorizadas e reinterpretadas para criar ambientes únicos. O segredo está em enxergar o potencial por trás do desgaste, preservando o charme original enquanto se imprime um novo estilo.
A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, compartilha 6 dicas essenciais para quem deseja transformar um imóvel antigo em um lar cheio de personalidade sem abrir mão da funcionalidade. Confira!
1. Valorize os elementos originais
Reaproveitar pisos de taco de madeira ou os tradicionais revestimentos de pastilha no banheiro é uma maneira de manter viva a memória da casa. Além de trazer autenticidade, esses detalhes acrescentam um charme atemporal aos ambientes.
2. Aproveite a luz natural
Os amplos janelões são grandes trunfos de imóveis antigos. Usar essa entrada de luz natural a favor do bem-estar amplia os espaços e torna os ambientes mais agradáveis e energizantes.
3. Pinte as paredes com tons claros
Tons neutros nas paredes ajudam a não sobrecarregar os cômodos e favorecem a sensação de amplitude. Eles também permitem ousar em elementos decorativos, como luminárias, quadros e vasos, que podem ganhar destaque com mais equilíbrio.
4. Reutilize móveis vintage com personalidade
Peças antigas carregam histórias e adicionam identidade ao décor. Reaproveitar móveis vintage, além de ser sustentável, traz memória afetiva e torna o espaço mais único.
5. Aposte em móveis multifuncionais
Na cozinha integrada à varanda, uma boa solução é o uso de móveis versáteis. Neste projeto, Camila Palladino criou uma bancada com cooktop, forno e espaço para refeições com banquetas. Uma alternativa prática e charmosa, especialmente para ambientes compactos.
6. Dê nova vida ao mobiliário planejado
Na área íntima, aproveitar armários já existentes pode ser uma escolha funcional e econômica. Pintá-los da mesma cor que a parede gera continuidade visual, amplia o espaço e contribui para um ambiente minimalista e acolhedor.
Por Bruna Rodrigues