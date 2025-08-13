Veja como manter uma rotina de skincare equilibrada e eficaz / Crédito: EdiCase Beleza

Cuidados com a pele são um tema que costuma fazer sucesso nas redes sociais, despertando o interesse de pessoas de diferentes idades e estilos de vida. Enquanto alguns usuários compartilham rotinas completas de skincare, com diversos produtos e etapas específicas, outros preferem adotar uma abordagem mais minimalista, utilizando poucos itens ou até nenhum. Essa diversidade de hábitos reflete a busca por bem-estar e autoestima, além de reforçar que não existe uma fórmula única quando se trata de cuidar da pele. Contudo, segundo a dermatologista Dra. Flávia Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tanto usar muitos produtos quanto não usar nada pode ser prejudicial para a beleza e saúde da pele.

A Dra. Flávia Brasileiro explica que os riscos de não praticar uma rotina de cuidados com a pele são diversos. "Vivemos em um ambiente onde a radiação ultravioleta é cada vez mais intensa, em parte pelo comprometimento da camada de ozônio. E como o sol é o principal fator de envelhecimento cutâneo, abrir mão do filtro solar é um erro grave", alerta. Ainda conforme a médica, limpeza da pele também é indispensável na rotina. "Também não devemos deixar de realizar uma limpeza adequada, já que essa etapa é fundamental para remover suor, sebo, poluição e impurezas do ambiente que se acumulam na pele ao longo do dia e podem favorecer o surgimento de inflamações, cravos e envelhecimento precoce", diz. Ela explica ainda que a hidratação da pele é essencial para manter a barreira cutânea íntegra e a microbiota em equilíbrio, além de prevenir a sensibilidade. Excesso de produtos pode ser prejudicial para a pele Ainda que devamos manter uma rotina de cuidado com a pele, isso não significa que é preciso utilizar uma grande diversidade de produtos. Pelo contrário, o uso excessivo de cosméticos, preconizado por muitos influenciadores, pode ser igualmente danoso.

“Quando há uma mistura de produtos de marcas diferentes que são incompatíveis, com ativos diferentes, com pHs diferentes, em veículos diferentes, eles vão ter uma interação química. Pode ser que nada seja absorvido corretamente […]”, alerta a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O uso descontrolado de cosméticos, sem orientação profissional, também pode provocar uma série de efeitos indesejados. “Além disso, pode ocorrer um quadro de obstrução das glândulas sebáceas, tornando a pele mais oleosa, com os poros dilatados e mais propensa ao surgimento de acne. Podem surgir também dermatites irritativas, justamente por essa mistura de ativos que muitas vezes não são adequados para a idade, para o tipo de pele e para a questão da época do ano”, alerta a médica. Rotina de skincare ideal Em meio a tantas tendências extremas, o ideal, segundo a Dra. Flávia Brasileiro, é adequar a rotina de skincare de acordo com a idade, o tipo de pele, a sensibilidade cutânea e a personalidade — para que você consiga segui-la com constância. “Mas passos como limpeza extremamente suave, hidratação, renovação e proteção solar devem estar presentes em qualquer rotina de cuidados com a pele”, destaca a dermatologista.

É preciso ainda prestar atenção à composição dos produtos e à sequência em que são aplicados. “Por exemplo, não adianta aplicar o melhor hidratante do mundo se a pele não estiver devidamente higienizada. Sebo do estrato córneo, queratina morta, proteína morta e poluentes podem impedir a ação adequada dos produtos que serão aplicados em seguida”, acrescenta a Dra. Claudia Marçal. Limpeza sem agredir a pele Na hora da limpeza, a Dra. Flávia Brasileiro recomenda evitar sabonetes agressivos. “Prefira sempre sabonetes ultrassuaves (ultra soft) ou do tipo syndet (detergentes sintéticos), que limpam sem retirar excessivamente a oleosidade natural da pele. Sabonetes muito adstringentes comprometem a barreira de ceramidas, essencial para proteger a microbiota cutânea, evitar a proliferação de bactérias e ácaros e reduzir processos inflamatórios ligados ao envelhecimento”, aconselha. Para potencializar a limpeza, um cuidado que pode ser adicionado à rotina é a esfoliação. “A esfoliação pode ser realizada de uma a três vezes por semana, dependendo do tipo de pele, para remover células mortas, oleosidade excessiva, poluentes, resíduos de maquiagem e outras impurezas que ficam aderidas ao estrato córneo”, aconselha a Dra. Claudia Marçal.

Hidratação personalizada Após a limpeza, vem a hidratação, que ajuda a restaurar a umidade nas camadas superiores da pele e fortalece a barreira cutânea. Os ingredientes devem ser escolhidos conforme as necessidades da pele. Um clássico é o Hyaxel, um ácido hialurônico de baixo peso molecular vetorizado por silício orgânico. “Ele vai atuar de forma mais profunda na pele, proporcionando hidratação intensiva e turgescência, aumentando a matriz extracelular e tornando as fibras de colágeno mais viscoelásticas”, explica a Dra. Claudia Marçal. O cosmético pode ainda incluir vitamina C, antioxidantes, fatores de crescimento e peptídeos. À noite, sob orientação médica, o uso de alfa-hidroxiácidos e vitamina A ácida — com ou sem clareadores — pode promover a renovação celular, dependendo das necessidades individuais. Fotoproteção completa e diária Com relação à fotoproteção, a Dra. Claudia Marçal ressalta que o filtro solar deve ser aplicado diariamente e precisa proteger contra UVA, UVB, luz visível e radiação infravermelha. “Hoje é uma unanimidade mundial a necessidade do uso de um fotoprotetor de amplo espectro, com FPS mínimo de 30 e reaplicação a cada duas horas”, explica.