Veja como as fases da Lua vão influenciar o mês de agosto / Crédito: EdiCase Astrologia

As fases da Lua vão além da simples presença do satélite no céu noturno; elas influenciam profundamente energias, sentimentos, ritmos e acontecimentos na vida de cada nativo. Para compreender melhor esse fenômeno, basta observar os símbolos formados pelo brilho da Lua, resultado da luz solar refletida em sua superfície. A porção iluminada visível muda conforme o posicionamento da Lua em relação ao Sol e à Terra, dando origem às fases que revelam diferentes aspectos desse espetáculo natural e ajudam a compreender nossos próprios ciclos. Astróloga, escritora e praticante de bruxaria, Tânia Gori acompanha esse ritmo ancestral e convida você a descobrir, em agosto de 2025, o significado profundo das fases lunares. Confira!

O mês de agosto começou com a Lua Crescente, que se estendeu até o dia 8. Em seguida, a Lua atingiu seu auge com a Lua Cheia, que perdurou até o dia 11. A partir desse momento, até o dia 15, ocorre a fase da Lua Minguante Gibosa, quando a luz ainda predomina na maior parte do disco lunar, mas começa a diminuir. Esse período será dedicado à assimilação e à avaliação dos resultados, convidando à reflexão sobre o que prosperou e o que deve ser deixado para trás. A fase também estimulará a reorganização interna, o perdão e a purificação emocional. Lua Quarto Minguante A próxima fase lunar em novembro será o Quarto Minguante, entre os dias 16 e 22. Nessa etapa, metade do disco lunar estará iluminado, mas a luz continuará a diminuir. Esse período simboliza desapego e liberação, sendo ideal para romper vínculos com hábitos, situações ou pessoas que não contribuem mais para o seu desenvolvimento. Também será o momento de realizar limpezas energéticas, encerrar pendências, revisar orçamentos e preparar o terreno para novas fases. As cores associadas ao Quarto Minguante são preto e lilás, ligadas à transformação e introspecção. Durante essa fase, recomenda-se iniciar dietas para emagrecimento, tratamentos de desintoxicação e cuidados com a pele e o corpo. Não é indicado começar novos projetos, negócios ou atividades que exijam crescimento rápido ou grande divulgação.

Lua Nova A Lua Nova em Virgem comandará o período entre os dias 23 e 30, marcando o reinício do ciclo lunar. Nessa fase, a Lua não estará visível da Terra, pois a face iluminada estará voltada para o Sol. Esse período será propício ao descanso, à meditação e à renovação. A Lua Nova favorece o estabelecimento de novas intenções, o início de projetos de médio prazo, a organização da rotina e o planejamento para o futuro. O branco, associado à pureza e ao renascimento, simboliza essa etapa. Lua Quarto Crescente No fim do mês, a Lua voltará a crescer, reacendendo a energia para agir com foco e determinação. Com isso, a partir do dia 31, a Lua Quarto Crescente oferecerá equilíbrio entre reflexão e ação, incentivando ajustes nos planos e passos seguros rumo ao que é desejado.