Entenda sobre o processo de extração e produção do petróleo
O petróleo é a principal fonte energética da atualidade. Essa substância oleosa de coloração preta é formada pela decomposição da matéria orgânica (resto de animais e vegetais), que ficou durante milhões de anos submetida a altas temperaturas, à pressão da terra, à pouca oxigenação, entre outros fatores. Com isso, foram formadas as jazidas de petróleo nas bacias sedimentares em camadas abaixo da superfície, normalmente oceânicas.
Extração do petróleo
Para extrair o precioso óleo, perfura-se o solo — em diversas profundidades — por meio das plataformas petrolíferas. Em seguida, é armazenado e transportado (oleodutos ou navios petroleiros) às refinarias: estruturas para processar o petróleo e obter uma grande variedade de derivados, como gasolina, óleo diesel, gás liquefeito, querosene, solventes, lubrificantes, tintas, parafinas etc. Para reduzir os custos com deslocamento do produtor ao consumidor, a maioria das refinarias está localizada próxima das cidades mais industrializadas e dos centros mais populosos.
Fontes de petróleo no Brasil
No Brasil, o petróleo está mais presente no litoral, região em que uma espécie de bolsão acumula hidrocarbonetos como petróleo e gás metano, localizado logo abaixo da “camada de sal” em regiões de bacias sedimentares. A “camada pré-sal” está entre os litorais do Espírito Santo e de Santa Catarina em uma extensão de cerca de 800 quilômetros abrangendo a região de três bacias sedimentares: Espírito Santo, Campos e Santos.
Itens em que o petróleo é utilizado
O petróleo está mais presente em nossa vida do que pensamos. Hoje, é empregado para produzir cosméticos (80% com óleos, perfumes e ceras), borracha sintética (substitui o látex em artigos esportivos, tênis e pneus), remédios (contêm benzeno: analgésicos e homeopáticos), produtos de limpeza (base para esses produtos), asfalto (derivado semissólido de petróleo), tecidos sintéticos (nylon, acrílico, spandex e poliéster), comida (corantes, flavorizantes e conservantes) e plástico (inclusive o isopor, composto sintético).