Entenda sobre o processo de extração e produção do petróleo

O petróleo é a principal fonte energética da atualidade. Essa substância oleosa de coloração preta é formada pela decomposição da matéria orgânica (resto de animais e vegetais), que ficou durante milhões de anos submetida a altas temperaturas, à pressão da terra, à pouca oxigenação, entre outros fatores. Com isso, foram formadas as jazidas de petróleo nas bacias sedimentares em camadas abaixo da superfície, normalmente oceânicas.

Extração do petróleo

Para extrair o precioso óleo, perfura-se o solo — em diversas profundidades — por meio das plataformas petrolíferas. Em seguida, é armazenado e transportado (oleodutos ou navios petroleiros) às refinarias: estruturas para processar o petróleo e obter uma grande variedade de derivados, como gasolina, óleo diesel, gás liquefeito, querosene, solventes, lubrificantes, tintas, parafinas etc. Para reduzir os custos com deslocamento do produtor ao consumidor, a maioria das refinarias está localizada próxima das cidades mais industrializadas e dos centros mais populosos.