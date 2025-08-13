Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aprenda os principais conceitos da biologia celular

Também conhecida como citologia, a biologia celular estuda os componentes das células e suas funções. Entre as estruturas celulares mais comuns, podemos citar a membrana citoplasmática, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, os lisossomos, entre outras.

A biologia celular se baseia no conhecimento das diversas estruturas celulares existentes, bem como na interação entre elas. Isso inclui o mapeamento das células do corpo humano e de microrganismos, que podem ou não serem patogênicos (causadores de doenças). Esse entendimento permite criar medicamentos que estimulam determinadas funções celulares de combate a esses invasores.

Células procariontes e eucariontes

Em geral, as células só podem ser vistas por meio de um microscópio. Podemos considerar os seres vivos como unicelulares (possuem uma célula) ou pluricelulares (várias células). Quanto à estrutura, podem ser procariontes ou eucariontes:

1. Procariontes

Não apresenta uma membrana envolvendo o núcleo. Portanto, o conteúdo nuclear permanece misturado com os outros componentes celulares. Os únicos seres pertencentes a esse grupo são as cianobactérias e as microbactérias.

2. Eucariontes

No núcleo da célula eucariótica, fica “guardado” o material genético. Em volta do núcleo, existe uma membrana que o separa do citoplasma.

Estrutura da célula eucariótica

As células eucarióticas possuem estruturas complexas que garantem o funcionamento e a organização dos organismos vivos. Conheça abaixo a estrutura da célula eucariótica e entenda a função de cada parte.

1. Membrana plasmática

Consiste em um envoltório composto por fosfolipídios e proteínas encontradas em todas as células vivas. Com grande capacidade de movimentação e deslocamento, a membrana plasmática apresenta uma significativa importância na retenção e no transporte de outras moléculas.

2. Parede celular

Estrutura que envolve a membrana celular dos vegetais. É composta por acúmulo de celulose e é permeável à água.

3. Núcleo

É o responsável pelo controle de todas as funções celulares. Possui duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula; e armazenar suas funções genéticas. Algumas organelas são exclusivas do núcleo, como o nucléolo (corpúsculo esférico rico em RNA ribossômico), a carioteca (membrana nuclear lipoproteica) e o nucleoplasma (líquido viscoso que preenche o núcleo).

4. Mitocôndria

Responsável por realizar a respiração celular e produzir energia para todas as atividades, se trata de uma das mais importantes estruturas da célula. A energia liberada na respiração celular é armazenada em uma substância chamada ATP (adenosina trifosfato).

5. Lisossomos

Fazem a digestão de partículas do meio externo e renovam as estruturas celulares por meio da autofagia (reciclagem de componentes velhos).

6. Complexo de Golgi

Nas células eucarióticas, essa estrutura é formada por bolsas achatadas lado a lado. Ela processa, transforma e envia substâncias para vários lugares das células, além de atuar na secreção de certas substâncias.

7. Peroxissomos

Estruturas em forma de vesículas que contêm enzimas relacionadas a reações do oxigênio. Uma das enzimas é a catalase, que facilita a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Além disso, os grandes peroxissomos existentes nos rins e no fígado têm um importante papel na destruição das moléculas tóxicas.

8. Centríolos

Orgânulos citoplasmáticos encontrados em quase todas as células (com exceção dos organismos procariontes e dos vegetais). Essa estrutura é responsável por originar os cílios e os flagelos.

9. Citoesqueleto

Conjunto de filamentos que formam a rede hialoplasmática (microfilamentos e microtúbulos). Os microfilamentos são constituídos de uma proteína chamada actina; já os microtúbulos, de uma proteína chamada tubulina. Há dois exemplos em que o citoesqueleto é bastante conhecido: na contração muscular e no batimento dos cílios e flagelos.

10. Cloroplastos

São específicos das células vegetais. A estrutura é responsável pela fotossíntese (absorção de energia eletromagnética da luz solar e conversão em energia química).

11. Parede celular

É um envoltório externo, espesso e relativamente rígido. Essa estrutura permite e protege o crescimento celular.

12. Vacúolos

Estas grandes vesículas, originadas no retículo endoplasmático e no complexo golgiense, são responsáveis pelo armazenamento de substâncias, controle osmótico e pela manutenção do pH da célula.

Trocas entre as células

Em relação às trocas entre as células e o meio externo (por meio da membrana externa), podemos citar:

  • Transporte passivo: sem gasto de energia;
  • Transporte ativo: com gasto de energia. Passagem de íons e substâncias contra o gradiente de concentração. Esse tipo de transporte depende das moléculas transportadoras (proteínas);
  • Difusão: passagem do meio de maior para o meio de menor concentração;
  • Osmose: passagem de solvente (água);
  • Diálise: passagem de soluto (sólido);
  • Difusão facilitada: acelerada por moléculas de proteínas existentes na membrana;
  • Transporte em bloco: endocitose (englobamento) e fagocitose (eliminação).

