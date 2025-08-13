Aprenda os principais conceitos da biologia celular / Crédito: EdiCase Educacao

Também conhecida como citologia, a biologia celular estuda os componentes das células e suas funções. Entre as estruturas celulares mais comuns, podemos citar a membrana citoplasmática, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, os lisossomos, entre outras. A biologia celular se baseia no conhecimento das diversas estruturas celulares existentes, bem como na interação entre elas. Isso inclui o mapeamento das células do corpo humano e de microrganismos, que podem ou não serem patogênicos (causadores de doenças). Esse entendimento permite criar medicamentos que estimulam determinadas funções celulares de combate a esses invasores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Células procariontes e eucariontes Em geral, as células só podem ser vistas por meio de um microscópio. Podemos considerar os seres vivos como unicelulares (possuem uma célula) ou pluricelulares (várias células). Quanto à estrutura, podem ser procariontes ou eucariontes: 1. Procariontes Não apresenta uma membrana envolvendo o núcleo. Portanto, o conteúdo nuclear permanece misturado com os outros componentes celulares. Os únicos seres pertencentes a esse grupo são as cianobactérias e as microbactérias. 2. Eucariontes No núcleo da célula eucariótica, fica “guardado” o material genético. Em volta do núcleo, existe uma membrana que o separa do citoplasma. Estrutura da célula eucariótica As células eucarióticas possuem estruturas complexas que garantem o funcionamento e a organização dos organismos vivos. Conheça abaixo a estrutura da célula eucariótica e entenda a função de cada parte.

1. Membrana plasmática Consiste em um envoltório composto por fosfolipídios e proteínas encontradas em todas as células vivas. Com grande capacidade de movimentação e deslocamento, a membrana plasmática apresenta uma significativa importância na retenção e no transporte de outras moléculas. 2. Parede celular Estrutura que envolve a membrana celular dos vegetais. É composta por acúmulo de celulose e é permeável à água. 3. Núcleo É o responsável pelo controle de todas as funções celulares. Possui duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula; e armazenar suas funções genéticas. Algumas organelas são exclusivas do núcleo, como o nucléolo (corpúsculo esférico rico em RNA ribossômico), a carioteca (membrana nuclear lipoproteica) e o nucleoplasma (líquido viscoso que preenche o núcleo).

4. Mitocôndria Responsável por realizar a respiração celular e produzir energia para todas as atividades, se trata de uma das mais importantes estruturas da célula. A energia liberada na respiração celular é armazenada em uma substância chamada ATP (adenosina trifosfato). 5. Lisossomos Fazem a digestão de partículas do meio externo e renovam as estruturas celulares por meio da autofagia (reciclagem de componentes velhos). 6. Complexo de Golgi Nas células eucarióticas, essa estrutura é formada por bolsas achatadas lado a lado. Ela processa, transforma e envia substâncias para vários lugares das células, além de atuar na secreção de certas substâncias.

7. Peroxissomos Estruturas em forma de vesículas que contêm enzimas relacionadas a reações do oxigênio. Uma das enzimas é a catalase, que facilita a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Além disso, os grandes peroxissomos existentes nos rins e no fígado têm um importante papel na destruição das moléculas tóxicas. 8. Centríolos Orgânulos citoplasmáticos encontrados em quase todas as células (com exceção dos organismos procariontes e dos vegetais). Essa estrutura é responsável por originar os cílios e os flagelos. 9. Citoesqueleto Conjunto de filamentos que formam a rede hialoplasmática (microfilamentos e microtúbulos). Os microfilamentos são constituídos de uma proteína chamada actina; já os microtúbulos, de uma proteína chamada tubulina. Há dois exemplos em que o citoesqueleto é bastante conhecido: na contração muscular e no batimento dos cílios e flagelos.