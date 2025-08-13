8 reações químicas que mais caem no Enem / Crédito: EdiCase Educacao

Para vencer a prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é preciso muito mais do que conhecimento teórico. A capacidade de interpretar fenômenos científicos aplicados ao cotidiano pode ser aliada na hora de resolver as questões, inclusive na prova de Química. Matheus Ferreira, mestre em Química Aplicada e professor do curso de Farmácia da Unime Lauro de Freitas, aponta que algumas reações químicas aparecem com mais frequência nesse modelo de exame e merecem atenção redobrada.

"O Enem não quer fórmulas decoradas, ele quer saber se o aluno entende como aquele conteúdo se aplica à vida real, seja em uma pilha, na produção de sabão ou no funcionamento de uma usina. É preciso estar afiado sobre temas que envolvam combustão, ácido-base, oxirredução, hidrólise e fermentação, esterificação e transesterificação, reações reversíveis, saponificação e polimerização", afirma. A seguir, veja um resumo das reações químicas que mais caem no Enem e como elas costumam ser cobradas! 1. Combustão Reação entre um combustível e o oxigênio, com liberação de energia (geralmente na forma de calor e luz). Temas relacionados: queima de combustíveis fósseis, biocombustíveis, poluição atmosférica e balanço energético de reações.

2. Reações ácido-Base Envolvem neutralização entre um ácido e uma base, formando sal e água. Temas relacionados:aplicação em antiácidos, controle de pH em piscinas, correção da acidez do solo, entre outros. 3. Oxirreduções (Redox) Reações que envolvem transferência de elétrons, uma substância é oxidada e outra reduzida.

Temas relacionados: funcionamento de pilhas, corrosão (ferrugem), eletrólise, metabolismo e fotossíntese. 4. Hidrólise e fermentação A hidrólise quebra compostos com o uso de água; já a fermentação é um processo anaeróbico de obtenção de energia. Temas relacionados: digestão, produção de iogurtes e pães, obtenção de etanol, reações em meio aquoso.

5. Esterificação e transesterificação Esterificaçãoé a formação de ésteres a partir de ácidos e álcoois; transesterificação é base da produção de biodiesel. Temas relacionados: química verde, produção de perfumes, biocombustíveis, impacto ambiental. 6. Reações reversíveis São reações que ocorrem nos dois sentidos (ida e volta), envolvendo o conceito de equilíbrio químico.