8 reações químicas que mais caem no Enem
Para vencer a prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é preciso muito mais do que conhecimento teórico. A capacidade de interpretar fenômenos científicos aplicados ao cotidiano pode ser aliada na hora de resolver as questões, inclusive na prova de Química.
Matheus Ferreira, mestre em Química Aplicada e professor do curso de Farmácia da Unime Lauro de Freitas, aponta que algumas reações químicas aparecem com mais frequência nesse modelo de exame e merecem atenção redobrada.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“O Enem não quer fórmulas decoradas, ele quer saber se o aluno entende como aquele conteúdo se aplica à vida real, seja em uma pilha, na produção de sabão ou no funcionamento de uma usina. É preciso estar afiado sobre temas que envolvam combustão, ácido-base, oxirredução, hidrólise e fermentação, esterificação e transesterificação, reações reversíveis, saponificação e polimerização”, afirma.
A seguir, veja um resumo das reações químicas que mais caem no Enem e como elas costumam ser cobradas!
1. Combustão
Reação entre um combustível e o oxigênio, com liberação de energia (geralmente na forma de calor e luz).
Temas relacionados: queima de combustíveis fósseis, biocombustíveis, poluição atmosférica e balanço energético de reações.
2. Reações ácido-Base
Envolvem neutralização entre um ácido e uma base, formando sal e água.
Temas relacionados:aplicação em antiácidos, controle de pH em piscinas, correção da acidez do solo, entre outros.
3. Oxirreduções (Redox)
Reações que envolvem transferência de elétrons, uma substância é oxidada e outra reduzida.
Temas relacionados: funcionamento de pilhas, corrosão (ferrugem), eletrólise, metabolismo e fotossíntese.
4. Hidrólise e fermentação
A hidrólise quebra compostos com o uso de água; já a fermentação é um processo anaeróbico de obtenção de energia.
Temas relacionados: digestão, produção de iogurtes e pães, obtenção de etanol, reações em meio aquoso.
5. Esterificação e transesterificação
Esterificaçãoé a formação de ésteres a partir de ácidos e álcoois; transesterificação é base da produção de biodiesel.
Temas relacionados: química verde, produção de perfumes, biocombustíveis, impacto ambiental.
6. Reações reversíveis
São reações que ocorrem nos dois sentidos (ida e volta), envolvendo o conceito de equilíbrio químico.
Temas relacionados:funcionamento do sistema tampão no sangue, processos industriais (como produção de amônia), efeito do estresse em reações químicas.
7. Saponificação
É a reação entre gordura e base forte para a formação de sabão e glicerina.
Temas relacionados: produção de sabão caseiro, química do cotidiano, reaproveitamento de óleo usado.
8. Polimerização
Processo de formação de grandes moléculas (polímeros) a partir de unidades menores (monômeros).
Temas relacionados: plásticos, borracha, biodegradáveis, impactos ambientais, reciclagem.
Dicas para estudar reações químicas com eficiência
A dica do professor Matheus Ferreira é estudar com foco nos cenários práticos e resolver questões anteriores do Enem, priorizando a interpretação de gráficos, esquemas e textos. “Essas reações aparecem em contextos interdisciplinares, ligados à biologia, geografia e meio ambiente. Saber identificar o tipo de reação e suas aplicações é o que fará a diferença na hora da prova”, conclui.
Por Camila Souza CrepaldiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente