8 reações químicas que mais caem no Enem

Para vencer a prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é preciso muito mais do que conhecimento teórico. A capacidade de interpretar fenômenos científicos aplicados ao cotidiano pode ser aliada na hora de resolver as questões, inclusive na prova de Química.

Matheus Ferreira, mestre em Química Aplicada e professor do curso de Farmácia da Unime Lauro de Freitas, aponta que algumas reações químicas aparecem com mais frequência nesse modelo de exame e merecem atenção redobrada.

“O Enem não quer fórmulas decoradas, ele quer saber se o aluno entende como aquele conteúdo se aplica à vida real, seja em uma pilha, na produção de sabão ou no funcionamento de uma usina. É preciso estar afiado sobre temas que envolvam combustão, ácido-base, oxirredução, hidrólise e fermentação, esterificação e transesterificação, reações reversíveis, saponificação e polimerização”, afirma.

A seguir, veja um resumo das reações químicas que mais caem no Enem e como elas costumam ser cobradas!

1. Combustão

Reação entre um combustível e o oxigênio, com liberação de energia (geralmente na forma de calor e luz).

Temas relacionados: queima de combustíveis fósseis, biocombustíveis, poluição atmosférica e balanço energético de reações.

2. Reações ácido-Base

Envolvem neutralização entre um ácido e uma base, formando sal e água.

Temas relacionados:aplicação em antiácidos, controle de pH em piscinas, correção da acidez do solo, entre outros.

3. Oxirreduções (Redox)

Reações que envolvem transferência de elétrons, uma substância é oxidada e outra reduzida.

Temas relacionados: funcionamento de pilhas, corrosão (ferrugem), eletrólise, metabolismo e fotossíntese.

4. Hidrólise e fermentação

A hidrólise quebra compostos com o uso de água; já a fermentação é um processo anaeróbico de obtenção de energia.

Temas relacionados: digestão, produção de iogurtes e pães, obtenção de etanol, reações em meio aquoso.

5. Esterificação e transesterificação

Esterificaçãoé a formação de ésteres a partir de ácidos e álcoois; transesterificação é base da produção de biodiesel.

Temas relacionados: química verde, produção de perfumes, biocombustíveis, impacto ambiental.

6. Reações reversíveis

São reações que ocorrem nos dois sentidos (ida e volta), envolvendo o conceito de equilíbrio químico.

Temas relacionados:funcionamento do sistema tampão no sangue, processos industriais (como produção de amônia), efeito do estresse em reações químicas.

7. Saponificação

É a reação entre gordura e base forte para a formação de sabão e glicerina.

Temas relacionados: produção de sabão caseiro, química do cotidiano, reaproveitamento de óleo usado.

8. Polimerização

Processo de formação de grandes moléculas (polímeros) a partir de unidades menores (monômeros).

Temas relacionados: plásticos, borracha, biodegradáveis, impactos ambientais, reciclagem.

Dicas para estudar reações químicas com eficiência

A dica do professor Matheus Ferreira é estudar com foco nos cenários práticos e resolver questões anteriores do Enem, priorizando a interpretação de gráficos, esquemas e textos. “Essas reações aparecem em contextos interdisciplinares, ligados à biologia, geografia e meio ambiente. Saber identificar o tipo de reação e suas aplicações é o que fará a diferença na hora da prova”, conclui.

Por Camila Souza Crepaldi

