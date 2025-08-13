7 receitas criativas e práticas com palmito / Crédito: EdiCase Culinaria

O palmito, extraído de diferentes tipos de palmeiras, se destaca pelo gosto agradável, mas também pelos benefícios nutricionais. Rico em fibras, minerais como ferro e fósforo e vitaminas A e C, ele contribui para uma dieta equilibrada e saudável. Além disso, nos dias em que a praticidade na cozinha se torna essencial, permite criar uma variedade de pratos rápidos e deliciosos. A seguir, confira 7 receitas criativas e práticas para incluir este ingrediente no seu dia a dia!

Palmito com tomate e queijo parmesão Ingredientes 300 g de palmito cortado em rodelas

1 tomate cortado em cubos pequenos

cortado em cubos pequenos 50 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moí­da, azeite de oliva e folhas de manjericão fresco a gosto

Tomate-cereja para finalizar Modo de preparo Em um recipiente, misture o tomate com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Em um prato, faça camadas alternadas de rodelas de palmito, tomate e queijo parmesão ralado. Decore com folhas de manjericão e tomate-cereja. Se desejar, regue com um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida. Creme de palmito com abóbora Ingredientes 300 g de palmito picado

400 g de abóbora descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

200 ml de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Adicione o palmito e cozinhe por mais 5 minutos. Em seguida, use um mixer para bater a mistura até obter um creme homogêneo. Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo sempre. Sirva quente, decorado com salsinha. Torta de palmito de liquidificador Ingredientes Massa 3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio

300 g de palmito picado

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de azeitona picada

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até incorporar. Adicione a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e bata novamente até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Reserve. Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e refogue por 3 minutos. Junte o palmito, as azeitonas, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Refogue por 5 minutos e coloque a salsinha. Desligue o fogo e reserve. Despeje metade da massa em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida. Pastel de palmito Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de cachaça

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 300 g de palmito picado

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite

Óleo para fritar Modo de preparo Massa Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo com o sal. Aos poucos, acrescente a cachaça, o óleo e a água morna, mexendo até obter uma massa homogênea. Transfira para uma superfície limpa e sove por 10 minutos. Em seguida, envolva a massa em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.