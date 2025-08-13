7 dicas para os últimos meses de preparação para o Enem / Crédito: EdiCase Educacao

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, marcado para os dias 9 e 16 de novembro, é considerado uma das principais portas de acesso ao ensino superior no Brasil. O momento marca uma virada decisiva na preparação de milhões de candidatos, que agora entram na reta final de estudos, revisões e simulados. Segundo o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), somente neste ano, mais de 5,5 milhões de estudantes se inscreveram para o exame, número 30% acima do observado no ano anterior e que representa o maior crescimento no total de participantes na história da prova após 2009 — ano em que passou a ter o formato atual, com 180 questões.

Neste momento decisivo de preparação para o Enem, educadores e especialistas elencam as principais orientações e reforçam a importância de manter o foco, ajustar o planejamento e cuidar da saúde mental para alcançar o desempenho almejado. Confira! 1. Direcione um tempo importante da preparação aos conteúdos que possui mais dificuldade Para a consultora pedagógica da Rede Pitágoras, Cristina de Souza Silva, um ponto importante nessa reta final é justamente a organização do tempo de estudo. Para facilitar a organização da rotina, a especialista sugere a criação de uma lista com os temas mais recorrentes no Enem para cada área do conhecimento. Com base nela, o estudante pode produzir um cronograma que priorize e destine maior tempo para as disciplinas que representam um nível maior de dificuldade. "Os estudantes que conseguirem esgotar esta lista por meio de estudos e revisões terão uma vantagem na hora de realizar a prova", ressalta. E, quando se trata do nível de dificuldade, a prova de Matemática costuma ser considerada uma das mais complicadas para os vestibulandos. De acordo com o autor de Matemática do Sistema de Ensino pH, Sérgio Ghiu, para alcançar uma boa pontuação nessa disciplina, o ideal é que o estudante direcione seus esforços aos conteúdos mais recorrentes, com base na análise das provas aplicadas em anos anteriores, assim como regra de três, porcentagem e funções. 2. Não deixe os temas mais fáceis de lado A nota do Enem é calculada por meio de uma metodologia chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia o nível de conhecimento dos alunos e atribui pontos específicos para cada questão. Assim, vale lembrar que o candidato também precisa garantir o domínio sobre os temas considerados mais fáceis, que sempre aparecem nas provas de cada área do conhecimento.

“Os próximos dias são ideais para o aluno dar atenção a uma área do conhecimento por vez e identificar o estilo e o tema das questões, garantindo que acerte e se sinta confortável com as diversas temáticas cobradas na prova”, diz André Freitas, diretor do Fibonacci Sistema de Ensino. 3. Treine para o Enem por meio de simulados Jonas Moraes Sousa, assessor pedagógico da Plataforma Amplia, explica que testar o nível de conhecimento por meio de simulados do modelo Enem é parte essencial da preparação. “Mais do que ‘ensaios’, eles contribuem para o autoconhecimento do candidato e para a familiarização com as questões. Outra vantagem dessa prática é aprimorar o gerenciamento do tempo durante a prova”, afirma. Somado a isso, André Barros, head pedagógico da rede de franquias de escolas bilíngues e de alta performance da SOMOS Educação, Start Anglo Bilingual School, reforça que o treino regular por meio de simulados com tempo cronometrado ajuda a desenvolver resistência para o momento da prova, que possui duração de cinco horas e meia. “Quando essas estratégias são aplicadas de forma contínua e intencional, os resultados tendem a ser muito mais positivos”, destaca.

4. Revise referências literárias e pratique a redação A prova de Redação do Enem cobra um texto dissertativo-argumentativo, composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso, a assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, Heloisa Guimarães Pereira, afirma que é fundamental que o aluno pratique a escrita e a inclusão de referências em suas produções. “Ler e discutir obras literárias em grupo também pode enriquecer a compreensão e preparar melhor o candidato. É importante que a obra escolhida como referência tenha elementos que dialoguem com a proposta da redação. Não basta apenas decorar citações genéricas”, alerta. O estudante também deve considerar a popularidade da obra e a profundidade de suas discussões. Segundo Maria Carolina Araújo, diretora da rede de ensino Anglo Alante, é fundamental treinar a interpretação de texto e a criação de narrativas envolventes, já que a redação representa 20% da nota total do Enem e pode ter um peso ainda maior em algumas universidades. Portanto, a prática de escrita deve ser uma atividade diária para os vestibulandos.

5. Considere plataformas online como ferramentas de estudo De acordo com Talita Fagundes, gerente pedagógica da Plataforma par, a leitura de livros didáticos disponíveis em formato não só físico, mas digital pode ajudar o aluno a organizar melhor os estudos e a ganhar autonomia na revisão dos conteúdos. A especialista destaca que, neste sentido, o uso de Inteligência Artificial (IA) pode impulsionar a aprendizagem, identificando pontos de melhoria e sugerindo conteúdos personalizados, o que contribui para o desenvolvimento contínuo do estudante. 6. Prepare-se também para as questões de língua estrangeira O Enem conta com questões de língua estrangeira — inglês ou espanhol, a depender da escolha do candidato — no primeiro dia de aplicação da prova. Essas perguntas geralmente envolvem interpretação de texto, vocabulário em contexto, a identificação das ideias principais e traduções ou significados. “Quem optar pela prova em inglês, deve praticar a leitura de textos em língua estrangeira e fazer exercícios específicos que simulem essas questões, além de comentar os textos com os colegas ou professores para maior compreensão”, sinaliza João Paulo de Oliveira Silva, assessor pedagógico do programa de educação bilíngue da SOMOS Educação, Eduall.