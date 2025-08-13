7 dicas para decorar apartamentos pequenos
Apartamentos pequenos se destacam cada vez mais no mercado imobiliário. Residências sucintas atraem pela praticidade e, é claro, pelo preço. Além de serem funcionais para quem mora sozinho ou possui família pequena, esses imóveis também são ideais para dividir com outra pessoa.
Entretanto, um ponto importante é saber como planejar a decoração, a fim de oferecer charme e organização para o espaço. Por isso, abaixo, confira as dicas da designer de interiores Marcela Rocca e da arquiteta Mariana Branco!
1. Priorize cores claras
Marcela Rocca destaca a importância das cores para uma decoração otimizada. Segundo ela, uma das principais dicas é investir nas tonalidades claras para pisos, móveis, revestimentos e tapetes. Em relação aos tons escuros, eles podem ser utilizados, mas é melhor designá-los para detalhes decorativos, como almofadas, pufes, mantas e quadros.
2. Móveis planejados
Marcela Rocca também sugere trabalhar com móveis planejados. Ela esclarece que essas peças são feitas sob medida e, por isso, ocupam menos espaço. A designer de interiores ressalta que esses itens são imprescindíveis para o conforto dos moradores.
“No mais, os móveis planejados trazem espaços internos mais organizados, têm excelente qualidade e ainda apresentam um bom custo-benefício”, complementa. Sendo assim, são boas opções para apartamentos pequenos.
3. Atenção com a iluminação
Um dos pontos mais importantes para a decoraçãode um local pequeno é a iluminação. Para ambientes dedicados ao lazer e ao descanso, o ideal é utilizar lâmpadas amarelas. Isso porque a luz branca suprime a produção de melatonina, que é o hormônio do sono.
Para os cômodos que exigem concentração, como escritório e sala de estudos, pode-se investir em luminárias brancas. Por fim, a designer de interiores indica a iluminação com spots e trilhos eletrificados, pois ocupam menos espaço, e o foco de luz pode ser direcionado e ajustado a qualquer momento.
4. Instale espelhos
Espelhos refletem a luz e dão sensação de amplitude. Um grande ou um conjunto de espelhos decorativos pode fazer diferença. Eles ajudam a criar a ilusão de continuidade, principalmente quando colocados em locais estratégicos, como na parede oposta à janela, ampliando a claridade natural.
5. Insira plantas na decoração
Outro ponto interessante na hora de decorar o apartamento é apostar em plantas. A arquiteta Mariana Branco sugere que opções como samambaia e jiboia sejam alinhadas nas prateleiras ou de forma suspensa. Além disso, também é possível investir em espécies pequenas, como cactos e suculentas, visto que ocupam pouco espaço e são fáceis de preservar.
6. Decoração sustentável
A designer de interiores Marcela Rocca explica que diversos objetos reciclados podem ser utilizados na decoração. Um exemplo são as garrafas de vidros, usadas para criar belíssimos vasos de flores. Os potes de vidros vazios servem para guardar temperos e outros condimentos. A lata de alumínio vazia, por sua vez, pode ser aproveitada como porta-talheres.
7. Aproveite a verticalidade
Instale prateleiras altas, nichos e armários até o teto para liberar espaço no chão e ganhar armazenamento. Essa estratégia ajuda a manter o ambiente organizado e otimiza áreas que normalmente ficam sem uso. Além de funcionais, também podem ser decorativos, exibindo livros e objetos pessoais sem ocupar o espaço da circulação.