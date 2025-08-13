7 dicas para decorar apartamentos pequenos / Crédito: EdiCase Decoracao

Apartamentos pequenos se destacam cada vez mais no mercado imobiliário. Residências sucintas atraem pela praticidade e, é claro, pelo preço. Além de serem funcionais para quem mora sozinho ou possui família pequena, esses imóveis também são ideais para dividir com outra pessoa. Entretanto, um ponto importante é saber como planejar a decoração, a fim de oferecer charme e organização para o espaço. Por isso, abaixo, confira as dicas da designer de interiores Marcela Rocca e da arquiteta Mariana Branco!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Priorize cores claras Marcela Rocca destaca a importância das cores para uma decoração otimizada. Segundo ela, uma das principais dicas é investir nas tonalidades claras para pisos, móveis, revestimentos e tapetes. Em relação aos tons escuros, eles podem ser utilizados, mas é melhor designá-los para detalhes decorativos, como almofadas, pufes, mantas e quadros. 2. Móveis planejados Marcela Rocca também sugere trabalhar com móveis planejados. Ela esclarece que essas peças são feitas sob medida e, por isso, ocupam menos espaço. A designer de interiores ressalta que esses itens são imprescindíveis para o conforto dos moradores. “No mais, os móveis planejados trazem espaços internos mais organizados, têm excelente qualidade e ainda apresentam um bom custo-benefício”, complementa. Sendo assim, são boas opções para apartamentos pequenos. 3. Atenção com a iluminação Um dos pontos mais importantes para a decoraçãode um local pequeno é a iluminação. Para ambientes dedicados ao lazer e ao descanso, o ideal é utilizar lâmpadas amarelas. Isso porque a luz branca suprime a produção de melatonina, que é o hormônio do sono.

Para os cômodos que exigem concentração, como escritório e sala de estudos, pode-se investir em luminárias brancas. Por fim, a designer de interiores indica a iluminação com spots e trilhos eletrificados, pois ocupam menos espaço, e o foco de luz pode ser direcionado e ajustado a qualquer momento. 4. Instale espelhos Espelhos refletem a luz e dão sensação de amplitude. Um grande ou um conjunto de espelhos decorativos pode fazer diferença. Eles ajudam a criar a ilusão de continuidade, principalmente quando colocados em locais estratégicos, como na parede oposta à janela, ampliando a claridade natural. 5. Insira plantas na decoração Outro ponto interessante na hora de decorar o apartamento é apostar em plantas. A arquiteta Mariana Branco sugere que opções como samambaia e jiboia sejam alinhadas nas prateleiras ou de forma suspensa. Além disso, também é possível investir em espécies pequenas, como cactos e suculentas, visto que ocupam pouco espaço e são fáceis de preservar.