Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 dicas para alcançar a nota mil na redação do Enem

7 dicas para alcançar a nota mil na redação do Enem

Autor O Povo
Autor
O Povo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos grandes diferenciais da prova e exige mais do que apenas saber escrever bem. Para atingir uma pontuação alta, é preciso unir técnica, repertório e prática. A seguir, o professor Roberto Colombi Gava, da Beacon School, lista os principais pontos que os estudantes devem focar nesta reta final de preparação para o exame. Confira!

1. Entenda o gênero dissertativo-argumentativo

A redação do Enem tem um formato próprio, com estrutura clara e competências bem definidas. Compreender as exigências do gênero e escrever com clareza, coesão e argumentação sólida é essencial.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

2. Pratique com regularidade e propósito

Escrever com frequência ajuda a desenvolver fluidez e segurança. Mais importante ainda é praticar com base nas competências avaliadas pelo Enem, com foco na reescrita e na evolução do texto.

3. Conte com orientação experiente

A prática deve ser acompanhada por professores ou corretores capacitados. Um olhar externo pode indicar caminhos, sugerir melhorias e orientar a reescrita, ferramentas poderosas para o desenvolvimento da escrita.

4. Construa um repertório sociocultural sólido

Mais do que decorar fórmulas, o estudante precisa articular saberes de áreas como História, Filosofia, Sociologia e Biologia. Isso permite sustentar argumentos com profundidade e originalidade.

5. Leia muito, e de forma crítica

A leitura constante de obras clássicas e contemporâneas amplia o vocabulário, enriquece a visão de mundo e fortalece a argumentação. Segundo o professor Roberto Colombi Gava, alunos que leem com frequência se destacam na redação por relacionarem os textos às temáticas propostas.

6. Treine o domínio da linguagem

Fluidez textual, vocabulário e organização de ideias são habilidades desenvolvidas com leitura e escrita contínuas. Expressar-se bem por escrito também é uma questão de repertório linguístico.

7. Gerencie o tempo e o cansaço

O Enem é uma prova extensa e com textos complexos, especialmente na área de Linguagens. Saber administrar o tempo e manter o foco durante a leitura é fundamental para um bom desempenho.

Por Amanda Prado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Educação edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar