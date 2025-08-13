6 livros que estimulam o vínculo afetivo entre pai e filho / Crédito: Edicase Entretenimento

Mesmo em meio à rotina acelerada, é possível encontrar tempo de qualidade com os filhos. Momentos simples, como a leitura compartilhada, ajudam a estreitar os laços familiares e criar memórias afetivas duradouras. Com a proximidade do Dia dos Pais, a prática ganha ainda mais significado. “A leitura é uma oportunidade para escutar, estar junto e trocar”, destaca Mônica Caldas, coordenadora pedagógica da MiniMe Educação Infantil, que acrescenta: “Quando o adulto lê com a criança, ele não entrega só uma história, entrega atenção, acolhimento e muito afeto”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ciência reforça a importância desse gesto. Dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2024) mostram que mais da metade das crianças brasileiras de 5 a 13 anos nunca tiveram um adulto que lesse para elas. Entre os não leitores, esse número sobe para 67%. Ao mesmo tempo, 55% das crianças gostariam que os pais ou responsáveis lessem mais com elas. O estudo revela ainda que as mães são apontadas como principais incentivadoras da leitura na infância (9%), enquanto os pais aparecem com apenas 4%, um sinal claro de que há espaço para fortalecer esse vínculo também na figura paterna. Ler juntos pode abrir espaço para conversas, risadas e acolhimento de sentimentos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Para transformar a data em um momento de conexão verdadeira, Mônica Caldas indica 6 livros que promovem o afeto entre pais e filhos. Confira! 1. Adivinha quanto eu te amo (Sam McBratney) Um coelhinho tenta expressar o tamanho do seu amor pelo pai, mas percebe que alguns sentimentos são grandes demais para medir.

2. O papai é meu! (Ilan Brenman) Duas irmãs disputam a atenção do pai em uma história que retrata, com humor e sensibilidade, as emoções que permeiam a convivência familiar. 3. Papai Conectado (Philippe de Kemmeter) Um pai pinguim vive imerso nas telas até que uma queda na conexão o faz redescobrir o valor da presença e do vínculo com a família. 4. Papai Urso (Cecília Eudave) Ao notar mudanças no comportamento do pai, Ana decide enfrentar o “senhor Estresse” para resgatar o carinho e a leveza em casa.

5. A girafa é minha! (Fabrício Carpinejar) Pai e filha compartilham momentos únicos ao redor da girafa Theo, em visitas ao zoológico que celebram a cumplicidade entre os dois. 6. Papai entrou numa fria (Carlos Villanes Cairo) Com a chegada do irmão, Jimena sente a atenção dos pais diminuir. Quando o pai adoece, ela passa a enxergá-lo sob uma nova perspectiva. Para Mônica Caldas, o mais importante não é apenas o conteúdo dos livros, mas o tempo dedicado. “Quando o pai faz uma pausa, senta ao lado da criança e se conecta de verdade, esse gesto simples se transforma em lembrança afetiva e ajuda a construir vínculos para a vida toda”, conclui.